Festival Cinemasio : une première édition pour célébrer le cinéma asio-descendant

Le Festival Cinemasio fait ses grands débuts au Forum des Halles parisien et aura lieu du 20 au 22 mars 2026

News : La famille des festivals parisiens de cinéma accueillera ce week-end un nouveau venu : le Festival Cinemasio. Pour sa toute première édition, qui se tiendra du 20 au 22 mars 2026 au Forum des images à Paris (1er arrondissement), le Festival se donne pour mission de mettre en lumière la diversité et la vitalité des talents d’origine asiatique du cinéma français.

Outre la projection de films, cette rencontre se veut un espace de circulation des œuvres et, plus encore, un lieu de dialogue entre les artistes, les professionnels de l’industrie et le public. L’objectif est clair : documenter la présence asiatique en France et créer une mémoire visuelle commune à travers des récits intimes et des histoires collectives.

Le Festival propose un programme dense articulant création contemporaine, patrimoine et transmission, avec une sélection de cinq longs-métrages récents salués par la critique (dont Hiver à Sokcho, Little Jaffna et Retour à Séoul), une compétition de courts métrages, ainsi qu’une masterclass du cinéaste Davy Chou. Quant à l’ouverture du Festival, elle se fera en musique, avec la projection du film Dans la cuisine des Nguyen.

Rendez-vous donc au Forum des Halles pour ce nouveau temps fort du cinéma parisien.