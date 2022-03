Festival de Cannes : Iris Knobloch élue prochaine Présidente

Iris Knobloch © DR © Festival de Cannes 2022.

News : Iris Knobloch a été élue par un vote à bulletin secret le mardi 23 mars 2022. Son mandat, d’une durée de trois ans, couvrira les éditions 2023, 2024 et 2025. Iris Knobloch a déclaré : « C’est un grand honneur que me fait la France en me confiant la Présidence du Festival de Cannes. Profondément européenne, ayant toujours défendu le cinéma dans ma carrière, en France et à l’international, je suis heureuse de pouvoir consacrer toute mon énergie au rayonnement de cet événement planétaire, rendez-vous majeur pour la sauvegarde de la vie culturelle d’un monde qui en éprouve, plus que jamais, l’impérieuse nécessité ». Elle est la première femme à accéder à cette fonction, et succèdera à Pierre Lescure. Thierry Frémaux, Délégué général, et François Desrousseaux, Secrétaire général, collaboreront désormais avec Iris Knobloch. Formée aux universités Ludwig-Maximilians Universität de Munich et NYU de New York, Iris Knobloch est de nationalité allemande. Cette juriste trilingue a occupé pendant vingt-cinq ans plusieurs postes de direction à Warner, dont plus quinze ans à la présidence de Warner France. Elle a accompagné plusieurs cinéastes dont Clint Eastwood (pour la reprise d’Impitoyable), Christopher Nolan (pour la restauration de 2001 : L’odyssée de l’espace de Kubrick), Woody Allen (Vicky Cristina Barcelona et Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu), Dámian Szifrón (Les nouveaux sauvages), Baz Luhrmann (Gatsby le magnifique), George Miller (Mad Max : Fury Road et Michel Hazanavicius (The Artist).