Forgotten blade – Tze Chun, Toni Fejzula – la chronique BD

Résumé : La religion en vigueur dans le royaume des Cinq Rivières veut qu’un être issu d’un autre, appelé le Patriarche, a créé les cinq rivières qui alimentent le monde. Chaque cours d’eau a une fonction : l’un permet d’oublier ses souvenir, un autre sert à y plonger ses adversaires… Dans ce royaume, c’est l’Église, et son bras armée de l’Inquisition, qui règne en maître en imposant sa doctrine rigide. Mais un jour, la chamane Noa décide de renverser le cours des choses : victime d’une injustice, elle propose au plus grand guerrier du royaume, le terrible Ruza le Crasseux, le plus grand défi dont il puisse rêver : trouver et assassiner le Patriarche, figure divine de leur monde. La quête dans laquelle les deux personnages se lancent remet en cause les fondements de leur croyance.

Critique :Avec sa mythologie, son arme légendaire et son récit fondé sur une grande quête destinée à renverser un système oppressif, Forgotten blade s’inscrit dans la plus pure tradition de la fantasy, et plus précisément de la dark fantasy. Barbare en quête de gloire, Ruza le Crasseux appartient à ces archétypes que l’on se plaît à retrouver, quand la frêle Noa est animée par sa quête de vengeance contre l’Église et le fondateur légendaire de son monde. Ces deux figures sont plongées dans un monde violent fait de pierres et de métal, où les rivières abritent des âmes égarées, prisonnières ou venues chercher du réconfort. Ce récit épique est mené tambour battant,et il faut bien reconnaître que, au-delà des codes attendus du genre et du topoï de l’Église dévoyée, les auteurs dévoilent un monde complexe et créent des situations qui parviennent à nous surprendre. Soulignons également la qualité de la fin, qui donne un sens à l’ensemble du récit. Tze Chun, Toni Fejzula / Ankama Mais la principale originalité de Forgotten blade réside dans son graphisme. Les planches de Toni Fejzula, connu en France pour Central Zéro (éd. Soleil), sont foisonnantes de détail et se fondent sur un travail de recherche graphique minutieux. Bâtisses gigantesques, corps déformés, créatures saisissantes : l’imagination de l’artiste bat son plein. Le trait hachuré de Toni Fejzula confère au récit sa dynamique, aidé par un découpage un découpage efficace qui alterne entre grandes planches et succession de petites cases pour narrer les scènes d’action. Le dessin est habilement rehaussé par la couleur, ou plutôt un mélange de subtil de couleurs, qui s’émancipe de toute convention réaliste. Cette colorisation remarquable offre au dessin une grande lisibilité. One-shot truffé d’action à l’univers bien construit et au dessin très réussi, Forgotten blade séduira sans mal les amateurs de fantasy. Tze Chun, Toni Fejzula / Ankama

176 pages – 22,90 €

