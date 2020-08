Géante - Jean-Christophe Deveney, Nuria Tamarit - chronique BD

Résumé : Recueillie par un père de six garçons alors qu’elle était un bébé abandonnée dans la forêt, Céleste n’a pas seulement une enfance inhabituelle. Sa taille titanesque la rend de toute manière unique dans un monde qu’elle souhaite parcourir de ses longues jambes, car sa curiosité est encore plus grande que son corps.

Album imposant par son thème aussi bien que par son format, Géante mérite donc doublement son nom. D’une quête initiatique qui prend le chemin de tous les bons contes, l’héroïsme se double rapidement d’une sagesse face à l’aventure, et surtout face aux sentiments et au danger de l’immobilisme. Géante découvre des choses mais ne se laisse pas enfermer, et la prison littérale du début (ah l’église et ses sorcières ! Un chapitre évident) va laisser place à d’autres formes d’enfermement, du couple au mariage en passant par la tour d’ivoire, jusqu’à aller jusqu’au bout d’une quête de la féminité en revisitant les légendes des amazones, afin d’en mieux critiquer les contours et atours. Avec un épilogue plein d’humanisme, Géante pourrait bien s’inscrire dans un travail moderne du siècle des Lumières, d’un Voltaire ou d’un Montesquieu (s’ils avaient été un poil moins misogynes et doués en dessin).

Jean-Christophe Deveney, Nuria Tamarit / Delcourt

Douée en dessin, Nuria Tamarit l’est assurément. Avec ses plans à la fois larges et resserrés qui cohabitent, ses personnages aux petits yeux pleins et sa carte du monde utopique, elle a insufflé une vie dans chaque page où caser un personnage gargantuesque n’était pas aisé. De la lutte contre l’Inquisiteur aux relents du Moyen Âge aux charmes des îles rappelant la Grèce en passant par une Venise revisitée et orientalisée, les décors sont multiples et le dépaysement est total tout au long de ce livre.

Jean-Christophe Deveney, Nuria Tamarit / Delcourt

Une force sereine se dégage en effet de ces deux cents pages de conte à la fois beau et intelligent : Géante est un album à part et le sait, le travail transpire de ces pages et ses entrelacs sont à la fois scénaristiques et graphiques, la marque des plus grands.