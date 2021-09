Hong Kong Action : Le sabre, le poing et le fusil - Critique du livre

À la croisée du panorama historique, de l’essai et du guide pour débutants, Hong Kong Action se propose de revenir sur l’âge d’or du cinéma d’action hongkongais, au moment même où la production de l’ancienne colonie tombe sous la coupe du gouvernement central chinois. L’ensemble n’a pas toujours la rigueur d’un ouvrage universitaire, mais on ressent la sincérité et la passion de ses auteurs.

Résumé : 1997. Le Royaume-Uni rétrocède l’île de Hong-kong à la Chine. Durant des décennies, ce petit territoire d’un millier de kilomètres carrés a produit une quantité innombrables de films fondateurs et vu évoluer des personnalités telles que Bruce Lee, Jackie Chan, John Woo ou Tsui Hark, aujourd’hui célébrées dans le monde entier. Que ce soit la colonisation britannique, l’occupation japonaise ou le combat incessant mené contre la corruption des institutions et le crime organisé, l’histoire tumultueuse de Hong-kong infuse depuis toujours son cinéma. Dans cet essai de 192 pages, {Hong Kong Action} dresse un passionnant état des lieux de cinquante ans de cinéma d’action hongkongais, que celui-ci assène sa colère par le tranchant d’un sabre, la fulgurance d’un coup de poing ou le canon d’un fusil.

Critique : En choisissant d’ouvrir son ouvrage par la description du vidéo-club qu’il fréquentait plus jeune, Marvin Montes, ancien rédacteur d’AVoir-ALire et animateur du podcast HKast, rappelle à juste titre qu’en dehors de courtes périodes de vogue asiatique, le cinéma hongkongais ne demeura très longtemps accessible, en France, qu’aux seuls happy fews qui pouvaient se procurer VHS et VCD bien souvent importés.

C’est pourquoi, aidé par six collaborateurs, l’auteur, qui reconnaît être davantage un passionné qu’un spécialiste, se propose de retracer les dix derniers lustres de cette cinématographie, à la fois bouillonnante et complexe, que peu ont vécu : il s’intéresse toutefois principalement, ainsi que l’indique le titre, aux films d’action. Après avoir rappelé le contexte dans lequel cette industrie émergea, l’ouvrage se concentre plus spécifiquement sur les genres qui firent la renommée de l’ancienne colonie d’abord en Asie, puis en Occident : wu xia et kung-fu pian, kung-fu comedies et polars, l’île ayant fait naître diverses hybridations à son image.

En outre, chacune de ses parties se conclut par le traitement plus développé d’un choix de longs-métrages représentatifs, assorti d’une watchlist. L’ensemble s’achève sur un bilan de l’influence exercée par le cinéma de genre hongkongais à l’étranger, puis sur une bibliographie, qui témoigne du travail de documentation effectué par les contributeurs.

L’intérêt évident d’Hong Kong Action réside dans sa tentative d’associer la rigueur de l’approche historique à un évident goût pour les œuvres abordées, tout en prenant soin de se démarquer des ouvrages de référence déjà publiés : mais si Marvin Montes et son équipe signent, sur les films qu’ils ont choisis, quelques textes enlevés, qui ne sont pas sans rappeler les articles du magazine HK Video, les développements plus généraux ne sont pas sans receler quelques raccourcis.

On regrettera également l’iconographie réduite et le choix du noir et blanc qui semble se situer aux antipodes du cinéma haut en couleur dont il est question - d’autant que l’on s’attendait à ce que la présentation d’Hong Kong Action s’inscrive dans la continuité de celle de Kaiju, Envahisseurs & Apocalypse de Fabien Mauro, volume consacré aux monstres géants du pays du Soleil-levant et également édité par Aardvark.