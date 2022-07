Japan Expo 2022. Rencontre autour du métier d’assistant Mangaka en France

Pour cette conférence, c’est l’équipe de Dreamland, édité chez Pika, qui est venu nous rendre visite. Parmi les participants, on peut citer Reno Lemaire, l’auteur de la série, Romain Lemaire, qui a été l’assistant de Reno avant de partir créer sa propre série Ever Dark, chez Pika également. À leurs côtés, Géo et PE, qui sont les assistants actuels de Reno Lemaire.

Japan Expo a accueilli le dernier jour de la manifestation une conférence sur le métier d’assistant mangaka en France. La France compte en effet son nombre de séries de manga françaises dans les catalogues des différents éditeurs.

Japan Expo a ainsi confié l’équipe du manga Dreamland, pionnier du « manfra », le manga français, avec Reno Lemaire, le scénariste et dessinateur, Romain Lemaire, ancien assistant de son frère pendant huit ans, et les deux dessinateurs qui l’ont remplacé, Géo et PE.

La conférence s’axe sur le cas de Dreamland, car comme l’explique Reno Lemaire, chaque auteur a des besoins différents. Certains n’auront pas besoin d’assistants, et parmi ceux qui en ont besoin, ce ne sera pas forcément pour dessiner les mêmes choses. Donc, pas de généralités à attendre de cette rencontre.



Reno Lemaire se remet de sa petite cascade d’arrivée

Alors qu’en est-il de Dreamland ? Après le départ de Romain Lemaire pour développer sa propre série, Reno a dû trouver de nouveaux assistants. Mais que font les assistants de Reno sur Dreamland ?

Ils dessinent essentiellement les décors. En effet, Reno n’a aucune appétence pour les décors et il a besoin de gagner du temps pour tenir le rythme de production d’un tome par an.



Reno aussi a pris les feutres entre deux questions !

Il a donc recruté sur ses réseaux comme Twitch, et a recherché en priorité des assistants ayant déjà un certain niveau. Comment s’’assurer de tout cela ? Avec un test bien sûr. Deux personnes sont alors sorties du lot, tout d’abord Géo, que Reno connaissait déjà, puis PE.



Géo, un des deux assistants décors

Il y a de nombreuses raisons qui poussent les dessinateurs à vouloir devenir mangaka, et d’abord assistant : apprendre le métier, pratiquer avec un pro, acquérir de la visibilité, allonger son CV, et également avoir une activité rémunérée dans le dessin ! C’est ce que nous expliquent Géo et PE.



PE, le plus jeune de la bande

Notons que tout au long de cette discussion à bâtons rompus entre l’animateur, les invités et le public, les quatre compères se relaient pour dessiner sur des paperboards, ou sur un format carré, filmé par une caméra qui retransmet sur le grand écran de l’espace Kuri, où se déroule cette conférence.



Géo et PE en plein dessin !

Donc Géo et PE se chargent des décors et Reno de tout le reste. Et la transmission d’information ? Reno est du genre à aller vite, il dessine un schéma rapide, donne un brief assez court sur ce qu’il veut et laisse avancer ses deux assistants.

Romain revient sur cette période, expliquant qu’il avait besoin d’énormément de détail et relançait souvent Reno pour en avoir. D’un autre côté, comme l’explique Géo, cela met une pression, car il faut produire un décor de qualité, savoir quand il doit être présent et quand il doit être juste évoqué, et tout cela à partir de quelques croquis. Mais l’avantage, c’est que cela laisse une marge de liberté. Après, il faut assurer derrière.



Romain Lemaire regarde ses collègues

Reno est très satisfait de ses assistants, qui assurent ! Le trio marche donc bien ensemble et vont continuer à avancer sur Dreamland.



Romain inspiré pendant que Reno parle

D’ailleurs, Reno s’interroge : ne devrait-il pas donner une vision encore plus globale du tome à venir, pour leur permettre de comprendre plus vite ce qu’il faut faire ? Cela fait partie des discussions qu’ils ont. Car il ne s’agit pas que d’un échange vertical, mais aussi horizontal. PE et Géo peuvent être force de proposition également, et Reno vise à améliorer l’efficacité du travail de son équipe.



Alors, qui a réalisé ces deux dessins parmi les quatre invités ?

Nous découvrirons les résultats dans le prochain tome de Dreamland !



En attendant le prochain tome de Dreamland, le format carré réunissant des dessins des quatre invités.