Joël Pommerat - Le théâtre comme absolu - Blandine Armand - critique

Résumé : Réalisé en 2018 par Blandine Armand, « Joël Pommerat - Le théâtre comme absolu » donne à comprendre l’œuvre et l’engagement artistique de Joël Pommerat, auteur et metteur en scène phare de notre époque.

Critique : C’est avec enthousiasme que l’on se plonge dans ce documentaire passionnant sur un homme qui a consacré sa vie au théâtre. Le film nous en apprend beaucoup sur la manière de travailler du metteur en scène et sur sa volonté affirmée de déployer le réel dans toutes ses dimensions. Il est intéressant de constater à quel point les aspirations de l’homme rejoignent ici celles de l’artiste. Autodidacte ayant quitté l’école à 16 ans pour devenir comédien, Pommerat s’est consacré dès l’âge de 23 ans à l’écriture, avant de se lancer quelques années plus tard dans la représentation de ses textes. Forts de leur succès à en France comme à l’étranger, ceux-ci sont désormais adaptés et joués dans de nombreuses langues.

© Zadig Productions

On prend plaisir à découvrir cet artiste à l’œuvre, tant son engagement est total. Présent sur tous les fronts : écriture, ateliers, mise en scène et production, Joël Pommerat est un bourreau de travail qui ne s’arrête jamais et dont la création, essentiellement vivante, s’inscrit dans un processus de recherche permanente. En effet, le documentaire met particulièrement bien en avant la thématique du temps, récurrente dans ses spectacles. Rien n’est jamais complètement abouti pour Pommerat, qui affectionne le doute. Il n’est pas rare de le voir reprendre ses textes, bien des années après leurs premières incarnations sur le plateau.

Blandine Armand suit dans son documentaire les itinérances de l’artiste, ses questionnements, ainsi que ses séances de travail (notamment sur sa pièce Ça ira (1), fin de Louis) avec sa fidèle équipe de comédiens et de techniciens, dont il est très proche. Pommerat, qui s’attend à ce que ses comédiens manifestent une réelle présence sur scène, écrit souvent, à cette fin, à partir d’improvisations. Toujours en quête de vérité, l’artiste fait jouer les détenus d’une prison, avec qui il a d’ailleurs fini par créer un véritable spectacle.

Le film a le mérite de mettre en lumière les processus de création littéraire et théâtrale de Joël Pommerat, ainsi que les enjeux de celle-ci, parfois politiques. C’est d’autant plus intéressant qu’il est un précurseur en la matière. Il a participé pleinement au renouvellement des codes de la mise en scène, en banalisant le recours aux micros, aux ellipses, au noir profond (…) ou en s’appropriant des formes diverses comme l’opéra ou encore les contes (Pinocchio, Cendrillon…), qu’il réadapte afin d’explorer le monde et les paradoxes qui le composent. On découvre en effet dans ce documentaire que Pommerat envisage le théâtre tel un laboratoire dans lequel il essaye de reconstituer le réel. Or, pour lui ce réel concerne aussi bien l’imaginaire, l’invisible que le visible. Son ambition ultime est ainsi de pouvoir aboutir à une sorte d’hyperréalité, flirtant avec le fantastique.

Le film est une vraie plongée dans l’univers d’un homme qui s’interroge, à travers son œuvre, sur les grands problèmes philosophiques inhérents à l’existence et au monde. Ses spectacles abordent aussi bien les thèmes de la vie en société, de l’oppression familiale que de la brutalité du pouvoir. On comprend que Joël Pommerat ne cherche pas, à travers ses créations, à expliquer quoi que ce soit, mais qu’il veut, au contraire, révéler la complexité des choses, mettre en évidence les contradictions, car pour lui la complexité est une forme de beauté, à laquelle il aspire.

Alors, avis aux amateurs de théâtre ! Voyez ce documentaire qui vous donnera sûrement envie de mieux connaître l’œuvre de cet artiste, pleine de force, de présence et toujours en mouvement !