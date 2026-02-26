Kagurabachi T.6 - Takeru Hokazono - la critique Manga

Résumé : Après le Rakuzaichi, Chihiro et Hakuri ne prennent pas le temps de panser leurs blessures avant de repartir en mission pour le Kamunabi. Mais seront-ils à la hauteur ?

Critique : Après un cinquième tome explosif dont le final nous avait laissé pantelant, nous attendions ce nouvel opus avec impatience pour reprendre notre souffle. L’arc du Rakuzaichi se finissait, comment Chihiro allait-il poursuivre sa quête ? Comment le Kamunabi allait-il utiliser ce nouvel atout ?

Nous pensions vivre un tome plus calme pour planter cette nouvelle intrigue, d’ailleurs nous étions curieux de voir comment Takeru Hokazono allait s’y prendre pour rebondir après un début de série aussi intense. Pourtant, nous aurions dû nous douter qu’il ne pourrait pas faire un tome de liaison classique...

KAGURABACHI © 2023 by Takeru Hokazono/SHUEISHA Inc.

Envoyés aux sources Kokugoku pour protéger le maître de Kumeyuri, Yogi Uruha, Chihiro et Hakuri, tous deux blessés lors des combats précédents, se retrouvent aux prises avec le Clan Hishaku venu le tuer. Les bases sont posées, une course poursuite est lancée et notre petit "tome de transition tranquille" n’est plus qu’un vague souvenir...

Les combats se multiplient, l’occasion pour Takeru Hokazono de déployer son talent pour nous apprendre plus sur l’historique de ses personnages et de son univers, y compris les plus humoristique comme le côté fan boy de Yogi Uruha envers le père de Chihiro. Une nouvelle fois, le mangaka brille par son alternance entre les temps forts et les temps faibles pour maintenir son lectorat en alerte distillant au passage des informations qui nouent des nouveaux fils d’intrigue pour la suite de sa série. Un nouveau personnage fait son apparition : Samura, un manieur de sabre aussi légendaire que son arme. Son aide et son talent ne seront sûrement pas de trop dans la quête de Chihiro !

KAGURABACHI © 2023 by Takeru Hokazono/SHUEISHA Inc.

Nous finirons cette chronique comme les autres de cette série en disant que Kagurabachi mérite entièrement toute la notoriété avec laquelle ce manga nous est arrivé du Japon. Cette série ne fait que nous surprendre un peu plus à chaque tome grâce au talent de ce brillant mangaka qu’est Takeru Hokazono !