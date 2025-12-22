Knight Club T.1 - Arthur Des Pins - la chronique BD

Résumé : Alors que les croisades battent leur plein, une jeune forgeronne se met en quête de mercenaires pour aider à défendre son village ravagé par les colonnes de croisés qui le traversent. Elle trouve sur sa route plusieurs guerriers aguerris, aux profils aussi divers que variés....

Critique Nul doute que lorsqu’Arthur Des Pins a choisi l’époque des croisades, période intolérante au possible, pour faire un remake des Sept Samuraïs tout en faisant un symbole de tolérance, l’idée a dû paraître saugrenue, absurde, folle. Et pourtant, elle fonctionne. En effet, choisir sept guerriers et guerrières d’horizons et religions différents, c’est donc traiter racisme, intolérance religieuse et sexisme dans le même album. Avec un assassin perse, une géante nordique, une africaine du Nord trafiquante déguisée en nonne, sans oublier le Don Quichotte français et les villageois crédules et traumatisés, les personnages et les caractères sont à l’honneur, et cette incroyable diversité résulte de gags solides, n’en déplaise à ceux qui disent que l’on ne peut plus rien dire. L’auteur montre au contraire que faire des blagues racistes ou de communautarisme sont possibles, si l’angle est celui de la critique des stéréotypes ou du renouvellement de pseudo blagues humiliantes déjà reprises depuis des siècles... Toujours bien placé, l’humour inonde un scénario qui n’oublie pas la violence de cette époque : pillages, viols, meurtres et cupidité masqués par la foi... La leçon est d’autant plus voltairienne qu’elle est outrageante pour l’humanité.

Pour illustrer ce thème violemment drôle, dans un croisement entre Sacré Graal et Tarantino, l’auteur utilise des lignes et des couleurs assez saisissantes : chaque personnage a un traitement qui semble à la fois proche et à l’opposé. Du vieux chevalier ridé, éthique et décharné à la Valkyrie aux formes plantureuses, tout y est exagéré, mais lorsque le combat débute, même s’il est hyperbolique, digne d’un manga super-héroïque, il est captivant : les corps sont démembrés, les gorges découpées, les yeux exorbités et aucune pitié n’est tolérée quand il faut passer au fil de l’épée un Templier zélé ou un pèlerin fanatique. Les planches défilent avec un mélange de rire morbide et d’intérêt, car aussi bien le scénario de sacrifice et les scènes de bataille se dévorent aisément.

© Dupuis / Des Pins

Joli pied de nez au fanatisme et à l’intolérance, ce Knight Club est certes une parodie de roman de chevalerie, mais aussi et surtout un formidable conte teinté de violence et d’humour noir audacieux.