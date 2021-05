L’étreinte - Ludovic Bergery - critique

Résumé : Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle vie. Elle s’installe chez sa sœur et s’inscrit à l’université pour reprendre des études de littérature. Mais rapidement, elle ressent le besoin d’autres émotions. Elle part en quête d’amour, au risque de s’y perdre...

Critique : Un train arrive en gare, une femme en descend, trottine allégrement sur le quai, traverse la rue pour rejoindre une voiture dont la conductrice (qui n’est autre que sa demi-sœur) la mènera dans une propriété isolée, quelque part en région parisienne. Des images rapides et peu explicatives se succèdent, amorçant le ton de ce récit, consacré à une femme en perpétuel mouvement vers la recherche d’un nouveau destin.

Mariée très jeune à un homme qui l’a maintenue dans un univers opulent et protecteur, coupée des réalités du monde, Margaux (Emmanuelle Béart), la cinquantaine conquérante, entreprend de reconstruire sa vie et envisage même de rattraper cette jeunesse qui lui a été confisquée. Mais elle comprend vite qu’elle va devoir affronter un monde, dont elle ne possède pas ou plus les codes, à l’image de cet espace universitaire dans lequel elle ne se reconnaît pas. Ce sont pourtant ces difficultés d’approche qui la stimuleront et lui permettront d’empoigner, entre candeur et détermination, toutes les situations que la vie lui propose. Elle saisit alors cette opportunité inattendue d’une liberté toute neuve pour s’abandonner aux autres et multiplier les expériences, tant amicales que sentimentales, et éprouver ainsi sa capacité à les vivre, tout en nous emportant dans une valse de sensations aussi déroutantes que variées.

Dépouillée de tous artifices, Emmanuelle Béart fait étinceler d’une myriade de sentiments l’âme de cette femme attachante et ambigüe, à mi-chemin entre adolescence et maturité. Son duo complice et fraternel avec Aurélien (Vincent Dedienne) qui, bien que plus jeune qu’elle, cherche lui aussi à donner un sens à sa vie, assure de beaux moments d’authentique émotion, tandis que ses tentatives amoureuses avec le ténébreux Till (Tibo Vandenborre) ou le très décontracté Gaston (Yannick Choirat) révèlent toute la fragilité de son personnage.

Malgré quelques scènes qui auraient gagné à être écourtées, le réalisateur, dont c’est le premier long métrage, manie avec dextérité silences savamment distillés et ambiances claires-obscures, pour dresser le tableau sensuel et juste d’une délicate et émouvante reconnexion à la vie. L’étreinte a été sélectionné pour la compétition 2020 du très prisé Festival du film francophone d’Angoulême