L’or du bout du monde. T2. Doug – Jérôme Félix, Philippe Esnos, Xavier Delaporte, Sébastien Bouet - la chronique BD

Résumé : Le deuxième tome de L’or du bout du monde nous permet de retrouver la jeune Laureen, accompagnant des orpailleurs menés par Douglas Hill dans les jungles d’Amérique du Sud. Il s’agit pour eux de ramener suffisamment d’or afin de racheter les notes originales qui vont les mener au légendaire trésor d’Atahualpa, pas moins de sept cent tonnes d’or cachées par les incas.

Le premier tome était centré sur Laureen, la jeune femme partie à la recherche du trésor légendaire pour pouvoir récupérer sa fille. Ce second tome est axé sur Douglas Hill et sa quête de l’or. Au fur et à mesure de l’histoire, on comprend mieux ce personnage, ses motivations, son caractère. Et on s’attache plus à lui. La quête des deux héros semble de plus en plus insurmontable et le trésor, si nous ne l’avions vu dans le premier tome, nous semblerait bien chimérique.

Pourtant, Laureen et Doug s’accrochent à leur quête. Doug avance petit à petit mais c’est comme si chaque pas ajoutait un nouveau fossé à franchir pour rejoindre l’or d’Atahualpa.

Il faut dire aussi que le milieu hostile, les montagnes Llanganates, constitue un véritable adversaire. Le cahier regroupant photos, dessins et texte à la fin de la BD revient sur ces montagnes qui existent vraiment, balayées par des vents puissants et fouettées par des pluies torrentielles.

Dans cet encart, Jérôme Félix interviewe aussi Olivier Gondard, un ami proche de Philippe Esnos, qui a monté plusieurs expéditions avec lui. C’est une belle occasion d’évoquer cet aventurier aujourd’hui décédé, qui a travaillé avec Félix sur l’idée et le scénario de cette histoire.

Jérôme Félix, Philippe Esnos, Xavier Delaporte, Sébastien Bouet / Grand Angle

Le graphisme de Xavier Delaporte est fidèle au premier tome. Un dessin réaliste, un trait marqué,des hachures et des aplats de noir accentuent la tension de cette jungle étouffante. Les couleurs de Sébastien Bouet explorant la palette des verts nous maintient enfermé aussi dans cette nature hostile. Doug doit aller au bout de lui-même, surmonter les épreuves et aussi ses souvenirs, pour espérer trouver l’or. La fin surprenante de cette BD est également une belle surprise.

L’or du bout du monde, T2 Doug conclut cette BD en deux tomes, un récit d’aventures au bout du monde, une chasse au trésor angoissante menée par deux personnages prêts à aller jusqu’au bout.