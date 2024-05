La Querelle des arbres - Amaya Alsumard, Renaud Farace - la chronique BD

Résumé : Au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans une Indochine qui s’éveille aux idées de liberté, un ex militaire arrive pour être embauché comme chef bûcheron dans une plantation de caoutchouc, dans un pays où les arbres parlent...

Critique : D’abord, l’idée d’un thriller à mi chemin entre l’historique et le fantastique, avec une proximité avec l’écologique et la critique du colonialisme est excellente. De surcroît, situer cette enquête policière, sur fond de colons venus exploiter, dans une Indochine du bout du monde, un village où plusieurs personnalités fortes se côtoient, s’avère une idée franchement géniale. De ces personnages forts se dégage quelque chose d’évident et de connu, comme si une histoire de Mauriac ou de Duras était revenue le temps d’un récit. On pense à la française qui tient la plantation, rebelle et pleine de bonne volonté, à la maquerelle locale belle et mystérieuse, au commissaire dodu et suspicieux, au duo formé par bûcheron corse, ancien soldat et rédempteur dans l’âme et du petit garçon qui murmure à l’oreille des arbres : tous les personnages secondaires densifient cette histoire d’une manière à la fois traditionnelle, comme dans tout bon thriller-polar qui se respecte, et l’intensifie avec une approche contemporaine, mélangeant les genres et les influences.

Le dessin de Renaud Farace mélange lui aussi les inspirations, créant une atmosphère pleine et entière, où les personnages ont d’abord l’air de caricatures, avant de prendre une forme personnelle propre, où les arbres semblent servir de décor avant de s’imposer comme acteurs, où les détails, comme les outils d’impression ou les armes utilisées, ont autant d’importance que d’authenticité... De plus, il y a une fluidité naturelle qui imprègne petit à petit chaque page, dessinant un pays vigoureux, des plantations qui s’agitent et des ruines qui reprennent vie, un langage graphique qui met du temps mais séduit totalement le lecteur.

Polar du bout du monde, conte fantastique et fable écologique et anticolonialiste, la liste est longue pour désigner La querelle des arbres, montrant ainsi toute la richesse de cet album, qui parvient à condenser toutes ces facettes avec panache.