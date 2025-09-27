Le palmarès de la 14e édition du Festival De l’écrit à l’écran

Romane Bohringer est la grande gagnante de cette année 2025, puisqu’elle remporte deux prix avec Dites-lui que je l’aime .

News : Durant ces six jours de festivités littéraires et cinématographiques, 32 000 spectateurs se sont pressés dans les différentes salles de cinéma pour partager des moments de réflexion, de bonne humeur et d’émotion. On retiendra tout particulièrement cette journée consacrée à Émilie Dequenne, actrice belge décédée en mars dernier à l’âge de 44 ans. Au village du festival, Danielle Gain, son agent, ses amis Virginie Efira, Jérémie Rénier, Lucas Belvaux ainsi que sa famille ont manifesté l’affection qu’ils avaient pour elle, tandis qu’au cinéma des Templiers étaient diffusés Rosetta, le drame des frères Dardenne qui la fit connaître, TKT de Solange Cicurel et Pas son genre de Lucas Belvaux. Ce jour-là, le festival a d’ailleurs revêtu les couleurs de la Belgique, puisque Jérémie Rénier a présenté D’un monde à l’autre, le film qu’il a réalisé en mémoire de son ami Gaspard Ulliel. En soirée, Virginie Efira, accompagnée du réalisateur Thomas Kruithof, a échangé avec un public conquis par sa spontanéité et son enthousiasme autour du film Les braises.

Jérémie Rénier - De l’écrit à l’écran Copyright Claudine Levanneur

Ce jeudi 25 septembre, au Palais des Congrès de Montélimar se déroule la cérémonie de clôture du festival De l’écrit à l’écran, avec la projection de Furcy, né libre d’Abd Al Malik, précédée de la remise des prix ;

Le Prix du public est attribué à Dites-lui que je l’aime de Romane Bohringer. Adapté du livre éponyme de Clémentine Autin, consacré à sa mère, ce film oblige la réalisatrice à se confronter à son passé et à sa propre mère qui l’a abandonnée quand elle avait neuf mois.

Romane Bohringer et Vanessa Lhoste, directrice du festival De l’écrit à l’écran Copyright Claudine Levanneur

Le Prix de la presse revient à La disparition de Joseph Mengele. S’inspirant du roman d’Olivier Guez, lauréat du prix Renaudot, le réalisateur russe Kirill Serebrennikov retrace avec brio le parcours hors norme du criminel nazi déshumanisé à la chute de l’homme traqué.

Le Prix Pierre-William Glenn récompense l’élégante mise en scène de Lumière pâle sur les collines de Ke Ishikawa, adapté du premier roman de Kazuo Ishiguro, prix Nobel de littérature en 2017.

Le Jury jeune a été séduit par le film de Valéry Carnoy La danse des renards qui interroge avec sensibilité sur l’amitié et la masculinité.

Mention spéciale à The President’s Cake de Hasan Hadi, auréolé d’un nouveau Prix des justes pour sa capacité à trouver le parfait équilibre entre drame et drôlerie dans son traitement de l’enfance bafouée en Irak sous Saddam Hussein.

Le Jury Diversité couronne Qui brille au combat, le premier long-métrage de l’actrice Joséphine Japy qui s’inspire de son histoire personnelle pour signer un film tendre et pudique sur la fragilité du lien familial face au handicap.

Mention coup de cœur à TKT de Solange Cicurel avec Émilie Dequenne.

Le Jury senior est, lui aussi, sensible à l’humanité qui se dégage de Dites-lui que je l’aime de Romane Bohringer. Il attribue également une mention spéciale à L’inconnu de la Grande Arche de Stéphane Demoustier.

Rendez-vous en 2026. Le festival fêtera son quinzième anniversaire.