Le pêcheur de rêves - Elodie Garcia - la chronique BD

Résumé : Fils et petit-fils de pêcheur, Maël a un lien viscéral avec l’océan. Son grand-père, disparu en mer, lui a laissé un carnet qui semble renfermer des secrets, tandis que ses parents paraissent lui en cacher...

Critique : Lorsque l’élément marin est convoqué dans une œuvre jeunesse, la comparaison avec le conte d’Andersen s’invite irrémédiablement dans l’appréciation de l’originalité, de la tonalité et le développement. Pour ce Pêcheur de Rêves, Elodie Garcia a envoyé valser les idées reçues et a su conquérir ce thème en le prenant à bras le corps. Petit village, petite famille, pour resserrer ce récit sur l’essentiel, et d’ailleurs, le monde sous-marin est directement lié à ce noyau familial : si une baleine s’invite dans ce ménage, c’est bien un drame qui se joue, ou plutôt s’est joué. Autour de ce nœud, une quête se tisse de manière linéaire, sans que les sirènes ne soient convoqués, mais plutôt les animaux marins, tour à tour drôles ou sérieux, venant prendre la parole au nom des fonds, face aux humains et à leur avidité.

© Jungle / Garcia

Si le début suggérait un huis-clos entre les planches d’une cabane ou d’un bateau de pêcheur, l’horizon s’ouvre rapidement, jusqu’à faire visiter les abysses, et y faire découvrir un cadre enchanteur, magique, digne de la fantasy. En effet, on aurait pu tisser toute une civilisation, façon Atlantide avec le dessin fantaisiste de l’autrice, qui fait fourmiller les détails et la vie dans ces profondeurs (où les couleurs, et donc la lumière, sont bien présentes, de turquoise et de caramel notamment). Et si le sujet de la famille, est bien le centre de l’album, son passage graphique dans le cœur littéral des océans en est la toile, le fond, la forme.

© Jungle / Garcia

Conte des plus jolis, au rebondissement original et au dessin qui oscille entre joyeux et mystérieux, Le pêcheur de rêves est une belle oeuvre à faire connaître au public jeunesse, pour son message et son aspect.