Le Secret de Scarecrow T.1 - Gin Zarbo - la chronique Manga

Résumé : Engell, la princesse du Royaume d’Ostpol, est persuadée que la solution au problème des Crows, ces créatures qui menacent les royaumes humains et contre lesquels ils sont en luttes depuis des générations, se trouve dans les légendes. L’une d’entre-elles attire son attention, celle des Scarecrows...

Critique : Le Secret de Scarecrow nous projette dans un monde en guerre. Les humains sont menacés par les Crows, des créatures démoniaques qui dévorent les hommes et les animaux anthropomorphes qui peuplent cette histoire. Pour survivre, les plus aisés vivent dans des cités protégées par des boucliers. C’est le cas de Engell, la fille du roi d’Ostpol ayant passé toute sa vie à parcourir les archives et la bibliothèque du palais. C’est au cours de ses recherches qu’elle découvre un livre dont le sceau ornant la couverture est celui des Scarecrows, des créatures qui auraient jadis sauvé l’humanité.

Poussée par la volonté de sauver son peuple, et une bonne dose de naïveté, Engell décide de fuir la capitale pour trouver une personne capable de déchiffrer le mystérieux ouvrage. Bien sûr, rien ne se passe comme prévu...

© Gin Zarbo / Altraverse GmbH 2021 - KANA (Dargaud Lombard s.a) 2024

L’histoire commence sur les chapeaux de roues et Gin Zarbo nous immerge directement dans son univers et son scénario sans tergiverser. Dès la deuxième page, nous savons où nous allons mais malgré cela, nous ne nous sommes pas sentis perdu dans le récit. Bien sûr la présence d’animaux anthropomorphes éloigne cette histoire de notre réalité mais nous avons ressenti cette sensation d’être dans univers familier. Cela s’explique en parti par les sources dans lesquelles la mangaka a puisé pour créer sa série. À cet égard, sa postface est particulièrement intéressante et éclairante.

Engell se retrouve rapidement sur les routes où elle fera la "rencontre" d’un de ces Scarecrows, un personnage énigmatique dont la mémoire semble avoir été effacée. Ce duo nous a plu dès sa création ! Les deux personnages se complétant parfaitement avec une dynamique fonctionnant parfaitement. D’autres personnages, comme Leto Nathan et Rem, ont retenu notre attention et on peut penser – et nous l’espérons – qu’ils prendront de l’importance dans la suite de cette série. Ceux-ci permettent en effet de poser le sujet de la xénophobie. Ce point reste encore en arrière plan mais nous soupçonnons que les relations entre les Humains et les Bêtes joueront un rôle important dans le développement de l’intrigue.

© Gin Zarbo / Altraverse GmbH 2021 - KANA (Dargaud Lombard s.a) 2024

Bien que Gin Zarbo pêche dans des légendes et des codes connus à l’image du design du personnage de Scarecrow avec son grand chapeau, le côté steampunk qu’elle y apporte donne une belle originalité à l’ensemble. Tolkien parlait dans son essai Du Conte de Fée d’une soupe des contes, une matière première qu’il a d’ailleurs utilisé avec brio dans ses romans. Cette idée nous est revenue à la lecture de ce premier tome et ce rappel, entre autres, a participé au plaisir que nous avons pris durant cette lecture.

L’histoire qui se dessine tout au long de ce premier tome laisse de nombreux points dans le vague comme la source des pouvoirs de Engell ou l’origine des Scarecrows, qui ne sont que deux questions parmi une multitude...

Nous avons adoré ce premier tome et avons hâte de découvrir ce que nous réservent les prochains. À noter que vous pouvez retrouver une courte nouvelle se déroulant dans l’univers du Secret de Scarecrow dans le premier tome de Manga Issho ainsi qu’une interview de son excellente mangaka !