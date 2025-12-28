Les Animaux Marins en bande dessinée T.8 – Cazenove, Hignette, Domas - la critique BD

Le 28 décembre 2025
- Scénariste : Christophe Cazenove>
- Dessinateur : Domas
- Coloristes : Alexandre Amouriq, Mirabelle
- Genre : Humour
- Editeur : BAMBOO
- Famille : BD Franco-belge
- Date de sortie : 7 janvier 2026
- Durée : 8
Christophe Cazenove écrit toujours les scénarios, avec l’aide de Michel Hignette. Domas assure le dessin de tous ces animaux bien énergiques et Alexandre Amouriq et Mirabelle réalisent les couleurs de ces gags en une planche.
Résumé : Ce nouvel album s’intéresse toujours à la faune marine et plus particulièrement pour ce tome aux cétacés !
Critique : Les animaux marins en bande dessinée continue d’explorer la faune marine pour nous présenter nombre de ses habitants aux capacités étonnantes sous forme de gags en une planche qui mettent en avant les capacités d’un poisson particulier. La narration navigue entre le professeur pieuvre qui étale son savoir, les poissons qui échangent sur leurs congénères ou encore des humains, dont les jeunes Malo et Pélagie, qui se confrontent aux aléas de la mer. Toutes ces différentes approches sont bien sûr orientées vers un gag avec sa chute en bas de page, ce qui apporte de la variété dans les gags. Certains se finissent avec la petite case de texte revenant sur l’animal sujet de la planche. Pour ce tome, Christophe Cazenove, aidé par les connaissances maritimes de Michel Hignette, s’intéresse plus particulièrement aux cétacés. Cette BD permet de se rendre compte de la variété des animaux appartenant à cette famille bien plus vaste qu’on ne le pense.
On garde le sourire tout en apprenant. Le cahier pédagogique final de plusieurs pages revient sur certaines des espèces approchées dans les gags et nous permet d’en savoir plus sur ces dernières.
© Cazenove, Hignette, Domas / Bamboo
Domas nous offre des dessins précis de cette faune marine, accentuant le trait pour l’humour, mais il reste proche de la réalité. La principale différence est que les poissons du dessinateur sont plus sympathiques avec leurs grands yeux expressifs que leur version originale dont le cahier pédagogique nous dévoile quelques photos. Alexandre Amouriq et Mirabelle apportent leur talent pour mettre en couleurs ces fonds marins et nous immerger avec plaisir dans les profondeurs abyssales des océans.
Ce huitième volume nous propose d’en apprendre plus sur les animaux marins tout en s’amusant au fil des gags. On découvre que le monde de la mer réserve bien des surprises à ceux et celles qui savent s’y arrêter.
48 pages – 11,90 €
