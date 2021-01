Les Ogres-Dieux . T.4 . Première-née - Bertrand Gatignol, Hubert - chronique BD

Résumé : Revenons aux origines des Ogres-Dieux, c’est la volonté de la Première-Née, cette femme qui a vu son père lui donner tant de frères et sœurs, toujours plus grands et violents, les emprisonnant dans un gynécée qu’elle a administré, subissant le joug d’un patriarcat insensible et la loi d’une famille disproportionnée. Alors, elle va raconter son histoire, évoquer ses regrets et ses derniers espoirs…

Difficile de débuter une chronique comme une oraison funèbre. Perdre un auteur de BD, c’est toujours perdre quelque chose de soi, un univers que l’on ne verra plus, qui s’achève, et lorsque le talent est trop grand, et la fin trop brusque, la peine est forcément doublée. C’est donc le monde des Ogres-Dieux qui a trouvé dans ce quatrième tome une conclusion, en revenant toutefois aux origines de la lignée. Avec Première-Née, c’est donc une fille, une femme qui achève la saga qui avait démarrée avec Petit. Plus que tous les autres, ce dernier tome est d’une violence et d’une sauvagerie étouffantes, tant l’emprise des hommes sur les femmes, des concubines jusqu’aux sœurs, et l’inceste allant jusqu’à enfermer celles qui servent à la reproduction dans un gynécée géant, agressent ce scénario effroyable.

Comme à son habitude, Hubert tisse, ici entre les murs, une aventure qui paraît à la fois hors du temps et terriblement humaine et historique. Les pages qui condensent les péripéties et les années, toujours tragiques, que ce soit sur une archiviste ou un architecte, sont plaisantes, et le soin donné à certains caractères est évidemment, une fois encore, un symbole de l’excellence que cette série aura apporté au genre du conte gothique.

Bertrand Gatignol, Hubert / Soleil

Bertrand Gatignol, qui reste donc seul, aura lui de nouveau triomphé avec cet ultime album, paré de mille attraits toujours noirs et blancs, nous offrant ici un château en forme de dédale, un dortoir qui s’agrandit au gré des naissances et des tailles, mais aussi des livres, aussi, toujours présents, toujours cachés, toujours vantés. Avec ces quatre livres, il impose un style mais aussi une élégance, un art parfois brutal d’une sauvagerie classique, grandiose, épique. Au fil de pages, au fur à mesure que les personnages grandissent et que leur pouvoir s’élargit, chaque regard apporte de plus en plus de folie ou de désespoir, et ce crescendo des formes et des émotions est aussi douloureux pour le lecteur que magnifique de force. On croit à ce que l’on voit parce que le dessin a épousé les fibres de ces êtres géants, difformes davantage à l’intérieur qu’à l’extérieur, mais comme beaucoup humains peuvent l’être. Il n’y aura donc pas de suite, mais lorsque Première-Née s’éteint, rejoignant ainsi son créateur, il y a une beauté pénible qui s’impose et que l’on doit sans doute respecter.

Bertrand Gatignol, Hubert / Soleil

Métaphore qui s’appuie sur le conte aussi bien que sur l’histoire, il faudrait pour résumer les Ogres-Dieux dire que c’est un Louis XIV au pays de Perrault, afin de décrire au mieux cette œuvre subtile et submergeante.