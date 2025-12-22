Les petits Mythos T.16. Le trident de la mer – Christophe Cazenove, Philippe Larbier - la chronique BD

Christophe Cazenove écrit les histoires de ce nouveau tome, toujours accompagné au dessin par Philippe Larbier. Alexandre Amouriq et Mirabelle assurent la mise en couleurs de cet album qui se penche sur les humeurs de Poséidon et sur la civilisation étrusque.

Résumé : Ce nouveau titre débute avec Ulysse, Totor et Triton qui s’interrogent sur les origines des tempêtes. En pleine Grèce Antique, la réponse est simple, c’est Poséidon. Mais peut-être que la réponse n’est pas si simple que ça...

Critique : Pour ce seizième tome, Christophe Cazenove suit deux axes. Le premier est posé dès la page de garde : le dieu des mers, l’irascible Poséidon. Vous pourrez découvrir d’office des informations mythologiquement véridique sur cette divinité grecque. Et ces éléments servent bien sûr de base à plusieurs gags tout au long du recueil.

Le second axe traite de la civilisation étrusque. Elle débarque aussi dans certains gags, au travers de l’équivalent étrusque de Neptune, Nethuns ! Et surtout, cette civilisation ancienne est présentée de son apparition jusqu’à sa disparition dans un dossier fort instructif de huit pages mêlant texte et image.

Ce nouvel opus mêle de manière amusante culture et humour, pour le plus grand plaisir des lecteurs. Notons les deux pages de garde, du début et de la fin qui sont différentes. Aussi, avant de refermer l’album, penchez-vous sur les informations de la descendance de Poséïdon, avec notamment une frise de ses enfants !

Philippe Larbier continue à faire vivre ces héros et divinités de l’Antiquité à leur jeune âge. Totor le Minotaure, le jeune Ulysse, la petite Athéna, autant de têtes cultes revisitées sous l’angle de la jeunesse et de l’espièglerie, alors qu’ils commencent les aventures épiques qui marqueront l’histoire du monde. Les couleurs d’Alexandre Amouriq et de Mirabelle apportent dynamisme aux dessins énergiques de Larbier.

Les petits Mythos T.16. Le trident de la mer n’a rien d’effrayant, malgré son titre évoquant les dents de la mer. Au contraire, cette BD aide à comprendre la civilisation étrusque et à mieux connaître Poséidon, le dieu des mers.