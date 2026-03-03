Levure - Juliette Hayer - la chronique BD

Une jeune femme débute un job alimentaire dans une boulangerie industrielle et se retrouve véritablement dans le pétrin…

Résumé : Charlotte vient de terminer des études de cinéma. Dans l’attente de l’éventuelle obtention d’une résidence d’écriture, elle commence un travail alimentaire dans une boulangerie industrielle. Si le premier jour, riche en informations, est épuisant, le deuxième inaugure le début des problèmes : engueulade de sa responsable, clients désagréables, incidents techniques, attitudes et éléments surprenants, angoisses toujours plus tenaces…

Juliette Hayer / Sarbacane

Critique : Pour sa première bande dessinée, Juliette Hayer opte pour des partis pris créatifs judicieux et marquants : dessin au crayon, utilisation de seulement deux couleurs (le bleu et le rouge), jeu sur le genre avec un entremêlement de la chronique sociale et du récit horrifique… Ces choix forts sont l’une des grandes qualités de cet album : dès le début, ils conduisent le lecteur à être emporté par une histoire qui s’engage toujours davantage sur des territoires inattendus et fantastiques.

Juliette Hayer / Sarbacane

Chose rare, quasiment tous les personnages sont féminins. Si Charlotte est le fil conducteur, certaines de ses collègues sont vues également dans leur vie privée. Le récit permet donc de s’attacher ponctuellement à d’autres points de vue que celui de la nouvelle employée.

Juliette Hayer / Sarbacane

Levure étonne par sa fluidité et sa cohérence tant les éléments réunis sont divers : monde professionnel peu connu et qui se prête bien à une exploration visuelle (une boulangerie industrielle), considérations sociales, visions fantas(ma)tiques, transformation des corps…

Juliette Hayer / Sarbacane

Juliette Hayer développe un univers singulier et marquant, ce d’autant plus que la chute, inattendue, remet le social sur le devant du récit. Impressionnant.

Juliette Hayer / Sarbacane