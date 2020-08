Mort de l’acteur Chadwick Boseman

Révélé par deux biopics, 42 et Get on Up , puis star de plusieurs films Marvel, le comédien est mort à l’âge de 43 ans.

News : Chadwick Boseman est décédé chez lui à Los Angeles, le 28 août 2020, entouré de sa femme et de sa famille, selon un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Il était âgé de seulement 43 ans.

Boseman a été diagnostiqué d’un cancer du côlon il y a quatre ans, mais n’a jamais, par pudeur et par courage,, rendu l’information publique. Cependant, une perte de poids notable avait commencé à intriguer, tout autant qu’inquiéter ses admirateurs.

La nouvelle a laissé les fans et le monde du cinéma sans voix, si ce n’est celle des hommages qui ont essaimé sur la toile. Mark Ruffalo, Omar Sy, ou encore Barack Obama n’ont pas tari d’éloges à son égard sur leur compte Twitter respectif.

Boseman a percé à Hollywood en interprétant des personnages réels, tels que le grand joueur de baseball Jackie Robinson dans le film 42 (2013), et le chanteur de soul James Brown dans Get On Up (2014).

Cependant, ce sera en tant que Black Panther (2018), dans le blockbuster éponyme, qu’il acquiert une aura planétaire.

Dans ce long métrage, un carton au box-office, Boseman joue le rôle du dirigeant de Wakanda, une nation africaine fictive, dotée de la technologie la plus avancée au monde.

Il a également endossé le même costume dans d’autres productions de la célèbre franchise Marvel, parmi lesquels Captain America : Civil War (2016), Avengers : Infinity War (2018) et Avengers : Endgame (2019).

Une suite de Black Panther était en préparation pour une sortie prévue en 2022, avec le retour, désormais impossible, de Boseman.