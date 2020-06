Mort de l’acteur et metteur en scène Marcel Maréchal

News : Du Théâtre du Cothurne qu’il initia à Lyon en 1958 jusqu’aux Tréteaux de France où il œuvra en tant que directeur, de 2001 à 2011, Marcel Maréchal aura été un chantre de la décentralisation théâtrale et l’un de ses représentants les plus emblématiques, avec Roger Planchon, René Lesage, Bernard Floriet, Jacques Fomier ou Jo Tréhard, ces "enfants naturels" des pionniers Vilar et Dasté. Pendant longtemps, Maréchal travailla à Lyon, où officiait sa troupe, les Comédiens de Cothurne : Catherine Arditi et son frère Pierre Arditi, notamment, y effectuent leurs débuts dans L’Opéra du Monde de Jacques Aubiberti (1965), auteur contemporain auquel Maréchal demeurera fidèle. L’acteur et metteur Marcel Bozonnet, futur directeur du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, y fera aussi ses premières armes.

Le mémorable interprète de Capitaine Bada, la pièce de Jean Vauthier, dramaturge avec qui le compagnonnage fut constant, dirigea le Théâtre du Huitième, toujours à Lyon, avant de prendre la direction du Théâtre du Gymnase à Marseille, à partir de 1975 jusqu’en 1981, date à laquelle il fonda La Criée dans une ancienne halle aux poissons, avec l’écrivain François Bourgeat, qui l’accompagnera lorsque Maréchal sera nommé directeur du Théâtre du Rond-Point en 1995 : sous son mandat, la grande salle, rebaptisée salle Renaud-Barrault, sera entièrement rénovée, la petite salle prendra le nom de Jean Vauthier et la salle d’exposition galerie Audiberti, un autre artiste que Maréchal aura contribué à faire connaître au public.

Puis l’infatigable entame une aventure avec les Tréteaux de France, à partir de 2001, prenant la succession du fondateur Jean Danet, posant le célèbre chapiteau dans des centaines de lieux différents, en France, en Europe, en Afrique et en Amérique latine, afin d’y jouer les grands textes du répertoire là où on ne peut pas les entendre ou les voir. Le metteur en scène initie alors le festival de Figeac, qui entremêle les créations des Tréteaux de France à celles des compagnies de la région Midi-Pyrénées. Parallèlement, le centre dramatique national itinérant fonde et co-dirige le festival Côté jardin, avec le théâtre Ephéméride de Val-de-Reuil.

Il y a encore un an, Marcel Maréchal proposait un seul en scène "Pierre-Auguste Renoir, mon père", au Théâtre de Poche Montparnasse, Paris, où l’hommage au célèbre peintre transitait par les mots de son fils cinéaste.