Mort de l’acteur John Saxon

News : Il parlait anglais et italien, ce qui lui permit de faire carrière aux États-Unis et dans le cinéma transalpin. John Saxon s’est éteint le 25 juillet 2020, après une carrière prolifique qui s’étend sur une cinquantaine d’années, de 1955 à 2006. Il a travaillé avec de grands réalisateurs comme Vincente Minnelli, qui le fit tourner dans Qu’est-ce que maman comprend à l’amour ? (1958), Black Edwards (Le Démon de midi, sorti la même année), John Huston (Le Vent de la plaine, en 1960), longs métrages dans lesquels il n’avait pas le premier rôle.

C’est le film de Robert Clouse avec Bruce Lee, Opération Dragon, qui lui donne une soudaine visibilité en 1974. La même année, il est présent au casting d’un slasher matriciel (Black Christmas de Bob Clark). Mais la carrière de Saxon ne bénéficie pas pour autant de la notoriété des deux réalisations. L’acteur se tourne vers l’Italie à la fin des années 70 et au début des années 80, alternant gialli, films d’horreur et néo-polars, collaborant avec certaines pointures comme Dario Argento (Ténèbres, en 1982), héritier du cinéma de Mario Bava avec lequel l’acteur avait travaillé pour La Fille qui en savait trop, en 1963. Cependant, le cinéma américain ne l’oublie pas : Sydney Pollack et David Cronenberg l’emploient respectivement dans Le Cavalier électrique (1979) et Fast Company (1979).

Le public se souvient davantage de sa prestation dans Les Griffes de la nuit de Wes Craven (1984), où il joue le père de Nancy, l’héroïne du film engagée dans une lutte sans pitié contre le croquemitaine au visage brûlé. Parallèlement, Saxon a mené une longue carrière à la télévision, apparaissant dans d’innombrables téléfilms et séries. Parmi eux, on retient Starsky et Hutch, Dynastie, Magnum ou Les Experts. Il est mort le 25 juillet dernier, à l’âge de 83 ans.