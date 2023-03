Mort de l’acteur Lance Reddick

News : Acteur américain, Lance Reddick prend des cours à la Yale School of Drama de Boston au début des années 1990. Après des débuts au théâtre, il obtient des rôles dans des séries télévisées à partir de 1996, tout en apparaissant au cinéma dans Couvre-feu (1998) d’Edward Zick et Je rêvais de l’Afrique (2000) de Hugh Hudson. L’acteur obtient un succès personnel avec la série Oz (2000-2001) où il incarne un policier infiltré dans une prison pour démanteler un trafic de drogue. On le revoit à son avantage dans d’autres productions télévisées comme Sur écoute (2002-2008) et Fringe (2008-2013). Cela lui permet d’obtenir des seconds rôles au grand écran. Le plus célèbre est celui du gardien d’hôtel dans John Wick (2014) de Chad Stahelski et David Leitch, aux côtés de Keanu Reeves, et deux de ses suites. Son personnage est également présent dans les volets 2 et 4. Il tourne aussi pour Gary Fleder, Amos Kollek, Roland Emmerich, Spike Lee et Adam Wingard. Lance Reddick est décédé le 17 mars 2023 à l’âge de 60 ans.