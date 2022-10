Mort de l’actrice Angela Lansbury

News : Actrice britannique naturalisée américaine, Angela Lansbury décroche un contrat à la MGM qui l’engage pour Hantise (1944) de George Cukor. Son personnage de domestique antipathique lui vaut d’être nommée à l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle l’est également pour Le portrait de Dorian Gray, (1945) d’Albert Lewin qui montre l’étendue de son jeu. Angela Lansbury est alors utilisée comme vedette de prestigieuses séries B telles que Bel ami (Lewin, 1947) ou en second rôle de films montés autour de stars : elle réussit ainsi à s’imposer face à Katharine Hepburn et Spencer Tracy dans L’enjeu (1948) de Frank Capra. Elle campe aussi une très crédible Anne d’Autriche dans Les trois mousquetaires (1948) de George Sidney et une exotique Semadar dans Samson et Dalila (1949) de Cecil B. DeMille. Dans les années 50, Angela Lansbury tourne avec John Sturges, Edward Dmytryk ou Joseph H. Lewis, mais se consacre désormais davantage au théâtre, où elle triomphe à Broadway, et à la télévision.

Hantise © 1944 MGM. Tous droits réservés.

On la revoit en mère de caractère dans Un crime dans la tête (1962) de John Frankenheimer, pour lequel elle est nommée une troisième fois à l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Parmi ses autres prestations au cinéma, on peut citer la romancière alcoolique dans Mort sur le Nil (1978) de John Guillermin, Miss Froy dans le remake d’Une femme disparaît (1979) par Anthony Page, Miss Marple dans Le miroir se brisa (1980) de Guy Hamilton, la grand-mère dans La compagnie des loups (1994) de Neil Jordan, et la tante dans Nanny McPhee (2005) de Kirk Jones. Mais c’est toujours à la scène qu’elle est le mieux utilisée, de Gipsy à Broadway (1974-75) à L’esprit s’amuse à Londres (2014). Angela Lansbury est en outre l’un des visages les plus familiers du petit écran avec la série policière Arabesque (1984-96) qui lui apporte une grande popularité. Elle est également sollicitée par les studios Disney pour doubler des films d’animation. On la retrouve en vendeuse de ballons dans Le retour de Mary Poppins (2018) de Rob Marshall. La comédienne est lauréate de nombreuses récompenses dont un BAFTA d’honneur et un Oscar d’honneur décernés respectivement en 1991 et 2014. Angela Lansbury est décédée le 11 octobre 2022 à l’âge de 96 ans.