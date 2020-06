Orient Samurai Quest - Shinobu Ohtaka - chronique BD

Résumé : Au XVe siècle au Japon, les oni, avec à leur tête les kishin, des démons inconnus, arrivèrent et entrèrent en conflit avec les hommes. Les guerriers de cette époque, les bushi, furent presque tous tués. 150 ans plus tard, les kishin et les oni ont prospéré et se sont multipliés. Les hommes sont sous la domination des démons, qu’ils vénèrent comme des dieux, tandis que les clans de bushi ont dépéri peu à peu. Ceux qui subsistent aujourd’hui sont traités comme des parias au motif qu’ils veulent renverser l’ordre établi…

Le cadre posé, nous suivons le destin de deux jeunes garçons et amis, Musashi, mineur courageux et enjoué, et Kojirô, descendant désabusé d’une lignée de guerriers. Depuis qu’ils ont découvert l’histoire des bushi, ils rêvent de fonder leur propre clan et de parcourir le monde afin de libérer le Japon des démons. Leur aventure débute le jour où un kishin débarque dans leur village de montagne, entrainant un gigantesque combat avec des guerriers de passage.

Shinobu Ohtaka / Pika

Car dans le monde d’Orient Samurai Quest, les kishin sont des créatures colossales, sorte de croisement entre Vishnu et Godzilla. Les bushi ne sont pas en reste. Même s’ils disposent d’une multitude d’armes, le sabre garde leur prédilection, et l’énergie qu’ils y canalisent leur permet de tirer des rayons et de se déplacer dans les airs. De rutilantes motos et une forteresse mobile complètent leur arsenal.

Shinobu Ohtaka / Pika

Trois ans après la fin de Magi – The Labyrinth of Magic, Shinobu Ohtaka revient avec un nouveau manga. On retrouve rapidement dans Orient Samurai Quest tous les codes du shōnen (amitié, rêve à accomplir, combats…) mais l’auteure apporte une touche d’originalité en installant Musashi et Kojirô du côté de ceux qui sont perçus comme des criminels. Par ailleurs, même s’il est certain qu’ils progresseront, elle ne les fait pas partir de zéro en matière d’entrainement.

Shinobu Ohtaka / Pika

On regrettera cependant que son univers apparaisse fouillis et déroutant au premier abord. Les oni, que l’on nous présente comme de terribles démons, ressemblent initialement à de mignons chats et oiseaux (jusqu’à ce qu’ils dévoilent toute une panoplie de crocs, griffes et muscles surdéveloppés). Le récit se déroule durant le Japon féodal mais les guerriers disposent d’engins motorisés et volent. Tout est possible dans une fiction mais le premier tome est très largement consacré à l’action, et il aurait pu proposer davantage de clés de compréhension. La publication simultanée du deuxième volume compense cela en partie puisque certains enjeux y sont développés.

Pour ce qui est du dessin, les lecteurs de Magi ne seront pas dépaysés. Shinobu Ohtaka a conservé son trait, avec des visages simples mais expressifs, et des scènes d’action détaillées et très dynamiques. La mise en scène et l’usage des doubles-pages font notamment très bien ressortir le côté "titanesque" du combat entre le kishin et les bushi et donne une autre dimension à l’affrontement.

Shinobu Ohtaka / Pika

Le scenario d’Orient Samurai Quest est classique mais l’étincelle est là : dès que Musashi et Kojirô quittent leur village, on a envie de savoir quels nouveaux personnages et défis ils vont rencontrer. Sept tomes d’Orient Samurai Quest sont d’ores et déjà parus au Japon, signe que l’aventure ne fait que commencer !