Ours - Ben Queen, Joe Todd-Stanton - la chronique BD

Résumé : Lorsque Patrick choisit de faire confiance à un chien guide d’aveugle, l’association chargée de lui confier un chien va sélectionner un dénommé Ours, gentil et naïf, qui va tendrement aider et aimer son maître. Mais lorsque l’animal lui-même commence à développer une maladie lui ôtant la vue, et qu’une bande de ratons laveurs voisins décide d’en profiter, tout se complique…

En lisant cette bande dessinée sans avoir été informé du résumé, nous avons été totalement dérouté par l’élément perturbateur vertigineux qui saisit cet album : le chien guide est lui-même victime de cécité, et c’est donc à travers son histoire que l’on pourra suivre les difficultés, les obstacles et les peurs qui se dressent chaque jour dans la vie des non-voyants. Alors, évidemment, le gang de ratons laveurs, les véritables ours avides de revanche, la visite d’un musée, toutes ces péripéties nous ramènent dans l’univers du conte, certes actuel et contemporain, mais clairement à destination des enfants. Pour autant, avec son empathie débordante et sa valeur de confrontation au handicap, Ours est bien plus qu’un simple ouvrage jeunesse, il est un étendard à faire flotter dans de nombreux foyers, permettant non seulement de lire une histoire parlant d’autrui, mais surtout de faire voyager dans la tête des autres, grâce notamment aux pensées de ce jeune chien attachant.

Ben Queen, Joe Todd-Stanton/ Kinaye

Pour ce qui est du dessin, Joe Todd-Stanton livre un album réjouissant du début à la fin, fait de grandes pages où peu de cases viennent livrer une histoire simple, facile d’accès, mais qui comporte son lot de détails et de féérie. Il n’y pas de créatures magiques, mais l’absence d’un sens permet aux autres de se magnifier, libérant notamment l’imagination, et le dessinateur peut ainsi se sortir des carcans du monde réel pour entrevoir un univers plus poétique. Cette poésie se lit sur ces figures douces et ces formes simples, car même les deux points qui forment les yeux d’Ours peuvent prétendre à tirer une larme au lecteur, et c’est bien là une véritable force de ce titre.

Ben Queen, Joe Todd-Stanton / Kinaye

D’une puissance dissimulée par un enrobage doux et paisible, Ours est un de ces livres jeunesse vibrant par son sujet, mais qui réussit à être complet grâce à un dessin heureux, où le conte se conjugue avec le pamphlet.