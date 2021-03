Palmarès de la 71e Berlinale

News : La 71e Berlinale s’est achevée le 5 mars dernier. Voici le palmarès :

Ours d’or - Meilleur film : Bad Luck Banging or Loony Porn ("Babardeală cu bucluc sau porno balamuc") de Radu Jude (Roumanie)

Ours d’argent - Grand Prix du jury : Wheel of Fortune and Fantasy ("Guzen to Sozo") de Ryusuke Hamaguchi (Japon)

Ours d’argent - Prix du jury : Mr Bachmann and His Class ("Herr Bachmann und seine Klasse") de Maria Speth (Allemagne)

Ours d’argent du Meilleur réalisateur : Denes Nagy pour Natural Light ("Természetes fény") (Hongrie, Lettonie, France, Allemagne)

Ours d’argent - Meilleur premier rôle (prix non genré pour la première année) : Maren Eggert pour I’m Your Man ("Ich bin dein Mensch") (Allemagne)

Ours d’argent - Meilleur second rôle (prix non genré pour la première année) : Lilla Kizlinger pour Forest – I See You Everywhere ("Rengeteg – mindenhol látlak") (Hongrie)

Ours d’argent - Meilleur scénario : Introduction ("Inteurodeoksyeon") de Hong Sangoo (Corée du Sud)

Ours d’argent de la contribution artistique : Yibrán Asuad pour le montage du film A Cop Movie ("Una película de policías") (Mexique)

Palmarès complet de la compétition Encounters :

Meilleur film : Nous d’Alice Diop (France)

Prix spécial du jury : Taste de Lê Bao (Vietnam, Singapour, France, Thaïlande, Allemagne, Taïwan)

Meilleures réalisations : The girl and the spider de Ramon Zürcher et Silvan Zürcher (Suisse) et Hygiène sociale de Denis Côté (Canada)

Mention spéciale : Rock Bottom Riser de Fern Silva (Etats-Unis)

En raison de la pandémie de Covid-19, le Festival de Berlin se déroule exceptionnellement en deux parties : la première, en ligne, était destinée aux professionnels et à la presse. La seconde est réservée au public, du 9 au 20 juin 2021, avec des projections en salles et une cérémonie de remise de prix, si les conditions sanitaires le permettent.