Pour quelques miettes de pain – Kasia Babis - la chronique BD

Le 20 mars 2026
- Scénariste : Kasia Babis>
- Dessinateur : Kasia Babis
- Genre : Biographie
- Editeur : Aventuriers d’Ailleurs
- Famille : BD Franco-belge
- Date de sortie : 25 février 2026
Kasia Babis raconte, à travers sa propre histoire, celle de la Pologne et les évolutions qui ont secoué le pays. Elle dessine de récit, jouant sur du gris, du blanc et comme seule couleur le rouge.
Résumé : Lors d’une soirée dans un bar de Varsovie, Kasia retrouve des amis. Elle apprend le secret qui se cache derrière la rupture de l’une d’entre elles. En rentrant chez elle, Kasia repense au journal de sa mère, à sa rencontre avec son père et à ce qu’était la Pologne à cette époque et comment sa vie a croisé plusieurs fois l’histoire de ce pays.
Critique : Kasia Babis remonte son passé pour nous raconter la Pologne. Elle s’appuie toujours sur les vies des gens, ce que le gouvernement a changé dans leur existence, en bien ou en mal. Son enfance a été marquée par le mort du pape Jean-Paul II, d’origine polonaise et très apprécié dans son pays d’origine, où la religion tient une forte place. Grâce à cette BD, on comprend beaucoup mieux ce pays et surtout ses habitants. Ce qui a poussé les citoyens et davantage les citoyennes à descendre dans la rue, lors des tentatives de changer les lois sur l’avortement. La vie de Kasia rejoint la politique, car elle s’engage dans un parti. Elle n’y restera pas mais, comme d’autres jeunes de sa génération, c’est une manière d’essayer de changer les choses. Le pays évolue, Kasia Babis nous décrit les différents partis qui se suivent et nous vivons cette histoire de l’intérieur par le regard de son personnage.
Une BD qui nous parle de la place de la femme, de celle de la religion, de corruption politique et d’une droite assez dure, d’identité sexuelle et aussi d’amitié. Une amitié qui relie ces quatre camarades de classe, avec chacun leurs caractères. Ils évoluent de manière différente, mais gardent le contact malgré les années.
© Kasia Babis / Aventuriers d’ailleurs
Kasia Babis adopte un graphisme très intéressant. L’encrage est appuyé, épais et rappelle la mine d’un crayon noir. Les personnages sont en noir et blanc, stylisés. Ils évoluent sur un fond variant les teintes de gris. Kasia Babis ajoute de la texture, qui accentue encore l’aspect et le rappel du crayon à papier, du fusain et apporte une densité aux planches. Le contour des cases très épais également, tracées à main levée, va dans le sens des choix graphiques. Kasia Babis utilise une seule couleur, le rouge, pour marquer certains moments, apporter un éclat dans une case, le placer en fond pour marquer la colère, la haine, la dureté de certaines situations. Cette BD se révèle graphiquement bien pensée.
Pour quelques miettes de pain nous permet de découvrir l’histoire récente de la Pologne, de l’après-guerre jusqu’à aujourd’hui, à travers la vie de la famille, des amis et celle de Kasia Babis.
240p – 26,90 €
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Galerie photos
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