Prison - Fabrice Rinaudo, Anne Royant, Sylvain Dorange – la chronique BD

Résumé : Quatre contes cruels, tristement réalistes. Témoignages poignants des conditions carcérales françaises. Hassan, Guy et Vic partagent la même cellule. Heureusement, ils s’entendent plutôt bien. Mais Vic ne sort plus depuis qu’il a été tabassé. Hassan, lui, est malade et a besoin de soins… Jean est un détenu respecté et craint. Il a des contacts et de l’argent de sa « vie d’avant ». Il est aussi incarcéré dans la même prison que le violeur de sa sœur. Toufik partage la cellule de ce dernier et présente des troubles psychiatriques, comme un quart de la population carcérale. Audrey est surveillante pénitentiaire, qui est aussi amoureuse de Fred. Ce dernier est incarcéré pour vol avec violence. Une relation totalement interdite se noue entre eux, ce qui constitue une faute professionnelle très grave pour Audrey. Alex est également surveillant pénitentiaire. Un très jeune surveillant. Il accueille au quartier des nouveaux arrivants Antonio, arrêté plusieurs fois pour ivresse au volant. Le parcours carcéral d’Antonio est, comme pour beaucoup, d’une violence inouïe.

Critique : Comment la France traite-elle ses prisonniers ? À cette question, il y a ce qui est dit et ce qui se passe. C’est à travers quatre contes cruels que Fabrice Rinaudo et Anne Royant tentent de répondre. Prison nous plonge dans une réalité crue, un quotidien sans fard, si ça n’est celui, incisif, du trait de Sylvain Dorange. La réalité carcérale et son organisation sont souvent très mal-connues. Loin de l’image du détenu « nourri, logé, blanchi », ayant quasiment « la belle-vie », selon certains. Entre manque de place, d’intimité, d’hygiène, de soins, de lumière et même de silence... Courrier ouvert, conversations téléphoniques écoutées, fouilles humiliantes et traitements dégradants, violence et folie. Une bonne part de cette violence déshumanisante découle directement du manque de moyens alloués au système carcéral. Les conditions de travail des « matons » ne sont d’ailleurs pas oubliées, même si traitées avec plus de pudeur, la situation des détenus restant le vrai sujet de l’ouvrage.

Fabrice Rinaudo, Anne Royant, Sylvain Dorange – La Boîte à bulles

La détention ne réinsère pas. Elle sanctionne, humilie, déshumanise.

Et ce ne sont ni Rosanna Lendom, avocate et chercheuse spécialisée dans les questions pénitentiaires qui préface l’ouvrage, ni la Ligue des Droits de l’Homme, qui le postface, qui le contrediront. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a d’ailleurs condamné la France à plusieurs reprises, la dernière en 2020, pour des motifs particulièrement honteux : l’indignité des conditions de détention, l’absence de recours effectif pour redresser la situation.

Fabrice Rinaudo, Anne Royant, Sylvain Dorange – La Boîte à bulles

Une prise de conscience au sujet du système carcéral enfin mise en lumière en cet automne ? Prison sort quasiment en même temps que Perpendiculaire au soleil de Valentine Cuny-le Callet et Renaldo McGirth, autre livre majeur de la rentrée. Système carcéral français et couloir de la mort américain. Deux lectures dures, qui secouent, mais tristement complémentaires et ô combien nécessaires.