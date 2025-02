Red Flower, T.2 : Le lion trop fier de sa crinière - Loui - la chronique Manga

Second volet des aventures de Kéli et deuxième carton plein !

Résumé : L’étrangère retrouvée sur la plage interroge le village. Doit-on l’aider ? Qui est-elle ? D’où vient-elle ? Et, la question essentielle, que fait-elle ici ? Autant d’interrogations que se pose aussi le jeune Kéli et qui l’amèneront à grandir dans la voie du Katafali.

Critique : Ce second tome reprend l’histoire dans la suite directe du premier mais la tournure que prennent les évènements est très éloignée – et c’est un euphémisme – de ce que nous avions prévu pour le futur de ce shōnen ! Et sont à la hauteur du cliffhanger du premier volume !

Nous avions donc laissé Kéli sur la plage dont la vie, suite à un évènement, se trouvait bouleversé. En plein questionnement sur son avenir et sur le sens de sa vie, le jeune garçon découvrit pour sa plus grande surprise, et la nôtre, une jeune femme qui n’avait rien à voir avec le peuple Bao’ré !

©Loui, Glénat Manga 2025

Ce second tome nous en apprend plus sur ce peuple fascinant que sont les Bao’ré ! Loui s’inspire de la culture africaine pour créer le lore de ce peuple. Les pages de « documentaires » entre les chapitres apportent de la crédibilité à l’ensemble et nous ont beaucoup intéressé. Il ne faut cependant pas croire qu’il s’agit d’un livre d’anthropologie, le mangaka nous livre une histoire d’aventure et d’action bourrée d’humour avec un Kéli toujours aussi « à côté de la plaque » lorsqu’il s’agit des émotions humaines. Même s’il faut lui reconnaître une certaine évolution dans ce sens au cours du récit.

©Loui, Glénat Manga 2025

De plus cette histoire nous interroge sur notre relation à l’autre, de cette rencontre entre des peuples qui peuvent être aux antipodes. De ces rencontres peuvent naitre de très belles amitiés et nous amener à grandir mais la peur, la fierté et l’incompréhension peuvent amener à des choses absolument terribles : c’est aussi de cela que nous parle Loui ! Et d’après l’orientation de ce second volume, c’est de cela qu’il va être question dans la suite de cette série…

Ce jeune mangaka nous montre qu’un manga peut être bien plus qu’une « histoire sympa ». Que derrière une belle aventure peut se cacher des trésors de réflexion car c’est cela qui fait d’une œuvre une vraie pépite ! Et comme le dit Marianne Chaillan « In Pop We Trust » ! Toujours aussi réussi graphiquement, nous avons hâte de découvrir la suite de cette magnifique série !