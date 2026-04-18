Rock This Town 2026 : cinéma et musique à Pau

Un festival sur la musique à travers le cinéma
Le 18 avril 2026
Il y en a pour tous les goûts ! Du classique au mouvement punk, du jazz au hip-hop, de la techno au chants traditionnels, et des films autour de Jeff Buckley, du metal, John Lennon... Bref, un tourbillon de sensations concentrées en un seul festival : du 25 avril au 30 mai.
- Crédit : Yann Taillefer
News : La musique s’impose au cinéma depuis dix-neuf ans grâce au Festival Rock This Town et à l’énergie de son délégué général, Xavier Le Fahler. La musique ? Non, les musiques ! Et du monde entier, pour toutes les cultures, toutes les sensibilités, qui veulent se retrouver autour d’un seul credo : la pulsation de la curiosité.
Et ce n’est pas facile de porter un tel festival : certains films ? inédits, doivent être même sous-titrés avant leur projection. Des séances uniques pour un évènement pour le moins original.
Les invités sont nombreux : Carl Craig (une légende de la techno de Detroit), Glen Matlock, le membre fondateur du groupe The Sex Pistols, Jack Hazan, le réalisateur de Rudboy (avec The Clash), Bertrand Burgalat, le journaliste Olivier Cachin... et quinze autres invités cinéastes.
La programmation cinéma est ponctuée de rendez-vous musicaux autour de concerts, DJ sets, expositions, salon du disque et même une initiation à la salsa...
Bref, le Festival s’impose comme une référence dans le Sud-Ouest, et plus globalement au sein d’un réseau européen, le Music Film Festival Network.
Du 25 avril au 3 mai, au Cinéma Le Méliès à Pau / Festival International du Film de Pau / Films, concerts et animations autour du Festival
Galerie photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.