Rock This Town 2026 : cinéma et musique à Pau

Il y en a pour tous les goûts ! Du classique au mouvement punk, du jazz au hip-hop, de la techno au chants traditionnels, et des films autour de Jeff Buckley, du metal, John Lennon... Bref, un tourbillon de sensations concentrées en un seul festival : du 25 avril au 30 mai.

Crédit : Yann Taillefer

News : La musique s’impose au cinéma depuis dix-neuf ans grâce au Festival Rock This Town et à l’énergie de son délégué général, Xavier Le Fahler. La musique ? Non, les musiques ! Et du monde entier, pour toutes les cultures, toutes les sensibilités, qui veulent se retrouver autour d’un seul credo : la pulsation de la curiosité.

Et ce n’est pas facile de porter un tel festival : certains films ? inédits, doivent être même sous-titrés avant leur projection. Des séances uniques pour un évènement pour le moins original.

Les invités sont nombreux : Carl Craig (une légende de la techno de Detroit), Glen Matlock, le membre fondateur du groupe The Sex Pistols, Jack Hazan, le réalisateur de Rudboy (avec The Clash), Bertrand Burgalat, le journaliste Olivier Cachin... et quinze autres invités cinéastes.

La programmation cinéma est ponctuée de rendez-vous musicaux autour de concerts, DJ sets, expositions, salon du disque et même une initiation à la salsa...

Bref, le Festival s’impose comme une référence dans le Sud-Ouest, et plus globalement au sein d’un réseau européen, le Music Film Festival Network.

Programme