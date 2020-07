Ronin Island . T.1 - Greg Pak, Giannis Milonogiannis - chronique BD

Résumé : Sur l’île des rōnins, oubliée du Shogun, une épreuve attend deux jeunes habitants, afin de déterminer qui sera le protecteur. Elle, la coréenne adoptée, et lui, le fils de notable, tout les oppose, et pourtant ils devront s’apercevoir rapidement que que leur rivalité doit être dépassée, afin de sauver leur territoire d’un danger venu des autres îles...

Avec un début somme toute assez tranquille, installé comme un prologue de rite initiatique, de fondements d’amitié (voire d’amour ?) sur fond de rivalité et d’inégalités de castes, Ronin Island, ne laissait pas envisager le souffle de l’Apocalypse qui allait s’abattre sur ce premier tome. Un général autoritaire mais en manque de recrues, une vieille doyenne pleine de sagesse mais déterminée à éradiquer les menaces, un prince immature mais orgueilleux, les personnages seront hauts en couleur et les épreuves vont s’enchaîner à un rythme effréné, dans une atmosphère toujours plus sombre. Alors attention, la violence reste relative, on est bien loin d’un Walking Dead ou d’un Kingdom, les revenants ayant un forme minérale assez rustique, pas vraiment terrifiante, plutôt façon Pirates des Caraïbes. Pourtant cette ambiance convient parfaitement à un jeune public, lassé par les contes de fées et avide d’aventures sans pour autant tomber dans les mutilations et horreurs réalistes.

Greg Pak, Giannis Milonogiannis / Kinaye

Le dessin de Giannis Milonogiannis est une bonne addition au scénario de Greg Pak (passé par Mech Academy), qui vient rehausser ces nombreuses péripéties, entre feu, fumée et brouillard nocturne, couvrant ainsi pas mal de décor. Le duo plein de charisme des deux jeunes héros ne devrait pas avoir de mal à évoluer à trouver de nouveaux ennemis et alliés dans les prochains tomes, car dans ce Japon dystopique, condamné à rester à l’époque des Samouraïs et à résister à des vagues d’infectés, l’aventure peut être rallongée quasiment indéfiniment.

Greg Pak, Giannis Milonogiannis / Kinaye

Bourré d’action et pétri de bonnes intentions, Ronin Island est un vrai investissement pour faire découvrir à un public plutôt jeune les bienfaits d’un comic ou d’un manga qui ne serait plus infantilisant, juste assez sombre et plein d’aventures, sans pour autant le traumatiser sur le long terme.