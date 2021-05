Sorcières ! Disent-ils - Juliette Ihler, Singeon - la chronique BD

Résumé : Dans un village médiéval, quatre amies vivent leurs vies, qu’elles soient guérisseuse, forgeronne, paysanne ou parfois devineresse. Leur quotidien va être chamboulé lorsque deux colporteurs, prédicateurs débarquent pour vendre et vanter leur livre Le Marteau des Sorcières, qui pointe du doigt les savoir ancestraux et les libertés féminines en les faisant passer pour l’œuvre du diable…

Au temps de l’Inquisition, en Europe occidentale notamment, les femmes ont vu leurs droits reculer et leurs corps meurtris, sans que l’Histoire n’en fasse vraiment cas. Il faut ainsi attendre le XXIe siècle pour tenter d’avoir des chiffres globaux, des témoignages concrets et surtout une reconnaissance de tout ce qui a été laissé de côté, et ce qui a été mis au ban de manière organisée. Ce n’est d’ailleurs pas seulement la société paternaliste qui est remise en cause, mais bien aussi le capitalisme qui commence alors à remplacer le féodalisme. Ces considérations, qui s’appuient à chaque fois sur des sources scientifiques et universitaires vérifiées, s’entremêlent dans une histoire tragique (qui, fait assez surprenant pour le lecteur, finit plutôt bien !) où les femmes sont peu à peu enfermées, que ce soit en prison ou dans un rôle, torturées, au sens littéral comme au figuré, violentées malheureusement… sous couvert d’un vague reproche, chimérique, bête, celui de la « sorcière ». Le pire, est que ces quatre héroïnes, aux noms proches de l’allemand médiéval, pourraient hélas être maintenant remplacées par des noms d’un état conservateur du sud des États-Unis, d’une ville d’extrême droite de Pologne, une rue riche d’Arabie Saoudite ou un quartier bondé de l’Inde… Un signe hélas évident que le combat ne fait que commencer…

Juliette Ihler, Singeon / Delcourt

Le dessin allie ces deux motivations : raconter une histoire, celle de plusieurs femmes fortes qui sont accusées du jour au lendemain de maux débiles, qui aident la société et se retrouvent poussées vers ses bordures sauvages, en l’occurrence la forêt, magnifiée ici. Elles ne sont pas magnifiques, elles sont normales, intéressantes comme quatre femmes du Moyen-Âge pouvaient l’être, avec leurs formes, leurs défauts et surtout leurs qualités, provenant de leurs savoirs et de leurs connaissances avant toute chose. L’autre motivation, est d’encadrer ce récit de commentaires qui transmettent un savoir actuel, celui de chercheurs qui ont publié, de scientifiques qui ont découvert les plaies de cette période. Grâce à un chat noir bavard, à des plans d’ensemble qui donnent de la hauteur, cette motivation ajoute une dimension graphique, et donc une nouvelle valeur à l’ouvrage.

Juliette Ihler, Singeon / Delcourt

Source de savoirs anciens et actuels, Sorcières ! Disent-ils est plus qu’une bande dessinée, c’est un témoignage consacré à un pan de l’Histoire longtemps minimisé, c’est une petite histoire dans la grande que l’on retrouve chaque fois que les hommes veulent prendre l’ascendant sur les femmes, et c’est donc un avertissement à diffuser de toute urgence.