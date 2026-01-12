Sortie de route – Song Aram – la chronique BD

Résumé : Oh Hana est une lycéenne coréenne qui vit mal la pression sociale et familiale. Mal dans sa peau, elle se réfugie dans sa chambre où elle écoute du rock et rêve d’un échappatoire. Enfant unique d’une famille aisée mais dysfonctionnelle – un père toujours au travail, une mère occupée à se divertir et qui a du mal à comprendre sa fille –, Oh Hana sort en douce et fréquente un garçon qui part dans un établissement aux États-Unis. Ce départ fend le cœur de l’adolescente, qui se prend à rêver de l’étranger : après avoir tant bien que mal convaincu ses parents qu’elle n’était pas adaptée au système scolaire coréen, elle part au Canada, où elle est accueillie par de la famille, et notamment sa cousine Rosa, avec qui elle se lie progressivement d’amitié. Envoyée dans un lycée privé huppé de Toronto en pensionnat, Oh Hana découvre est victime de harcèlement scolaire par la petite communauté d’élèves coréens, qui ont reconstitué un entre-soi toxique. Pour se sortir d’affaires, Oh Hana se fait exclure temporairement de l’établissement. Mais la jeune femme nourrit des idées noires…

Critique : Deuxième album de Song Aram publié en français après Deux femmes (sélectionné à Angoulême en 2019), Sortie de route a initialement été publié de manière périodique en webtoon avant de connaître une édition papier. Cette première forme de publication explique peut-être l’ampleur et le découpage en un gaufrier assez strict de ce récit d’environ 400 pages qui explore avec beaucoup de sensibilité et de réalisme les tourments de l’adolescence. Si cette histoire est une fiction, on s’interroge sur la dimension autobiographique du récit, dans la mesure où l’autrice a étudié au Canada et a été elle-même confrontée à l’échec au sein du système scolaire coréen, avant de trouver sa voie dans le manwha.

Song Aram / çà et là pour l’édition française

L’ancrage dans le vécu expliquerait en effet la capacité de Song Aram à reconstituer la psyché de son héroïne qui dérive lentement, et se retrouve confrontée à la violence sociale – harcèlement, pression familiale, incompréhension des adultes à commencer par le corps enseignant – sans être capable de sortir de l’ornière ou d’exprimer avec clarté ses émotions à son entourage. En effet, c’est en premier lieu le lecteur qui est témoin, à travers le récit à la première personne, des sentiments d’Oh Hana, et de la spirale négative dans laquelle elle est enfermée. Le sentiment d’être un spectateur impuissant nourrit l’inconfort du lecteur. Jamais le monde adulte ne constitue un adjuvant de l’héroïne : ni le corps pédagogique, ni la famille ne parviennent à réellement soutenir Oh Hana, si ce n’est très ponctuellement. Le système scolaire et familial coréen – et les grands lycées privés – ne ressortent pas grandi de cette lecture.

Le dessin sobre et élégant de Song Aram, qui ajoute à son noir et blanc des touches de bleu pour apporter du relief aux planches, ne lasse pas le lecteur. Le récit souffre en revanche de quelques longueurs, notamment lors des épisodes qui se déroulent dans le lycée canadien.

Avec Sortie de route, Song Aram raconte les tourments d’une adolescente coréenne pour mettre à nu la violence des relations sociales et intra-familiales en Corée du Sud. Le récit, qui sonne très juste dans la construction psychologique de son personnage principal, plonge le lecteur dans une atmosphère pesante pour porter son message.