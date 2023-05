Terrestrial Verses - Ali Asgari, Alireza Khatami - critique

Résumé : Un homme déclare la naissance de son fils. Une mère habille sa fille pour la rentrée. Une élève est convoquée par la directrice. Une jeune femme conteste une contravention. Une jeune fille se présente à un entretien d’embauche. Un jeune homme vient retirer son permis de conduire. Un homme au chômage répond à une annonce. Un réalisateur demande une autorisation de tournage. Une femme cherche à retrouver son chien. Neuf visages de la vie quotidienne à Téhéran.

Critique : Comment faire de l’humour avec des sujets d’une actualité grave et brûlante ? C’est ce que les deux réalisateurs, Ali Asgari et Alireza Khatami - décrivant leur duo non sans ironie comme une fatalité - parviennent à faire en passant par les « subtilités » du film à sketches. Ces 9 saynètes de la vie quotidienne offrent une peinture des agitations qui, auparavant souterraines et désormais au grand jour, secouent la société urbaine iranienne depuis le début des soulèvements populaires.

Ce film sélectionné dans la section Un Certain Regard est l’un des seuls d’origine iranienne de l’ensemble du cru 2023. Alors qu’à Cannes, à Venise, à Berlin, d’édition en édition, le cinéma iranien a toujours écrit son histoire par le truchement des grands festivals internationaux, la solitude de ce film sur les écrans cannois s’explique par l’écroulement d’une économie à l’arrêt. Sans doute faut-il aussi chercher dans les interdictions de tournage et dans les effets de l’actualité sociale et culturelle du pays depuis l’assassinat de Jina Mahsâ Amini en septembre 2022 et le mouvement Femme Vie Liberté que ce meurtre d’État a provoqué. Faut-il en conclure que le cinéma iranien s’assècherait en ce moment ? Il y a quelques raisons d’en douter.

Ce que ce film a de remarquable et ce qui justifie sa sélection ici et maintenant, c’est

son tact pour traiter un sujet ô combien sensible, de la relation des habitants aux autorités et à l’ordre établi… Entre compromissions et oppositions, neuf nuances de civisme et d’obéissance civile en disent long sur l’étendue du malaise que l’on ressent depuis neuf mois. Le cinéma iranien nous avait habitué à des drames et autres mélodrames. Ici, l’originalité de son écriture et le ton de son réquisitoire anti-régime le distinguent des autres productions de ce grand pays de cinéma. Finalement, à force de jouer à contourner la censure et à tricher avec elle, les cinéastes iraniens ont su s’adapter à ce carcan et, à l’image de quelques personnages de ces sketches, ont appris à ruser et à s’exprimer librement dans la contrainte.