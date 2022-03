Cannes 2022 : Déclaration du Festival sur la situation en Ukraine

News : Le Festival déclare apporter tout son soutien au peuple ukrainien, et en particulier aux artistes et professionnels du cinéma. Certains avaient par le passé présenté des films à Cannes. C’est le cas de Sergueï Loznitsa, dont on a pu voir My Joy (compétition officielle 2010), Dans la brume (Prix FIPRESCI 2012), le documentaire Maidan (hors compétition 2014), un segment des Ponts de Sarajevo (séance spéciale 2014), Une femme douce (compétition officielle 2017), et Donbass (Un Certain Regard 2018). Le Festival n’accueillera pas de délégation russe, sauf en cas de cessation de l’agression armée favorable au peuple ukrainien. L’équipe salue en revanche le courage des citoyens et artistes russes, dont des cinéastes, ayant protesté contre l’invasion de l’Ukraine. « Fidèle à son histoire, qui débuta en 1939 en résistance aux dictatures fasciste et nazie, le Festival de Cannes, se mettra toujours au service des artistes et professionnels du cinéma dont la voix s’élève pour dénoncer la violence, la répression et les injustices, et pour défendre la paix et la liberté », précise le communiqué.