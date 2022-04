Cannes 2022 : Hommage à Tom Cruise

News : Top Gun : Maverick de de Joseph Konsinski sera présenté le 18 mai 2022 au Festival de Cannes, une semaine avant sa sortie en salles. À cette occasion, Tom Cruise sera présent sur la Croisette. Il se livrera dans l’après-midi à l’exercice d’une conversation avec le journaliste Didier Allouch, avant la montée des marches pour la présentation de la suite du Top Gun de Tony Scott. L’acteur n’avait effectué qu’une apparition à Cannes : c’était en 1992, lors de la sélection de Horizons lointains de Ron Howard. Il avait remis ce soir-là la Palme d’or attribuée à Bille August pour Les meilleures intentions.

Eyes Wide Shut © 1999 Warner Bros. Tous droits réservés.

Tom Cruise a débuté au cinéma en 1981. Il se fait d’abord remarquer dans des seconds rôles, faisant partie du casting des jeunes acteurs d’Outsiders (1983) de Francis Ford Coppola. Il devient vite une tête d’affiche avec le teen movie Risky Business (1983) de Paul Brickman et l’heroic fantasy Legend (1985) de Ridley Scott, avant d’accéder au statut de star avec Top Gun. Beau gosse idole des midinettes, il triomphe avec la comédie dramatique Cocktail (1988) de Roger Donaldson et, la même année, le produit à Oscars Rain Man de Barry Levinson, aux côtés de Dustin Hoffman. De grands cinéastes s’intéressent aussi au jeune acteur. Martin Scorsese en fait le partenaire de Paul Newman dans La couleur de l’argent (1986), et Oliver Stone un vétéran du Viêt Nam avec le biopic Né un 4 juillet (1989), dans lequel Tom Cruise brise son image : il gagne un Golden Globe du meilleur acteur et se voit nommé à l’Oscar dans la même catégorie. Des distinctions similaires auront lieu pour la comédie dramatique Jerry Maguire (1996) de Cameron Crowe. Entre-temps, Tom Cruise confirme son aura avec le succès de plusieurs films dont le drame judiciaire Des hommes d’honneur (1992) de Rob Reiner, le thriller La firme (1993) de Sydney Pollack, et le film d’horreur chic Entretien avec un vampire (1994) de Neil Jordan, où il étreint Brad Pitt, Antonio Banderas et Christian Slater, avec un sous-texte gay évident. En 1996, l’acteur est l’interprète de Mission impossible de Brian De Palma, qui marque aussi ses débuts dans la production. Il portera la franchise dans six autres films signés John Woo, J.J. Abrams et Christopher McQuarrie. L’année 1999 le voit à l’affiche de deux autres titres majeurs : dans Eyes Wide Shut, dernière œuvre de Stanley Kubrick, il donne la réplique à Nicole Kidman, son épouse de l’époque ; et il compose un ambigu gourou de la virilité dans le film choral Magnolia de Paul Thomas Anderson, pour lequel il est cité à l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Dans les années 2000, Tom Cruise, la fringante quarantaine, est toujours une star de premier plan et tourne plus d’une dizaine de productions, dont les meilleures restent les films de science-fiction Minority Report (2002) et La guerre des mondes (2005), réalisés par Steven Spielberg. S’il reste une valeur sûre du cinéma américain à la décennie suivante, les films intéressants se font plus rares, mais la star tourne avec régularité, de la comédie d’action Night and Day (2010) de James Mangold au thriller Barry Seal : American Traffic (2017) de Doug Liman.

Le Festival de Cannes 2022 se tiendra du 17 au 28 mai. Après l’année blanche de 2020 et le report à l’été 2021 de l’édition précédente en raison de la crise sanitaire, le Festival retrouve ses dates printanières traditionnelles.