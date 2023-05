Cannes 2023 : Le Jury du 76e Festival

News : Le Jury de Ruben Östlund visionnera les vingt-et-un longs métrages de la compétition officielle lors de la cérémonie de clôture qui se tiendra le 27 mai 2023.

Julia Ducournau © Stephane Cardinale – Corbis / Getty Images - Damián Szifrón © Gabriel Machado - Rungano Nyoni © Gabriel Gauchet - Paul Dano © Jay L. Clendenin / Getty Images - Ruben Östlund © Julien Lienard / Getty Images - Denis Ménochet © Sabine Villiard - Brie Larson © Randy Holmes / Getty Images - Atiq Rahimi © Frédéric Stucin - Maryam Touzani © Lorenzo Salemi

Prix du Jury Un Certain Regard 2014 avec Snow Therapy, Ruben Östlund a ensuite obtenu la Palme d’or avec The Square (2017) puis Sans filtre (2022). Il a rejoint ainsi le club des réalisateurs doublement palmés, avec Francis Ford Coppola, Bille August, Emir Kusturica, les frères Dardenne et Michael Haneke. En quelques films, le réalisateur suédois a déjà bâti une œuvre cohérente et corrosive, basée sur un cadre social, scrutant les bas instincts de notre société, et amenant le spectateur à se questionner.

Acteur américain, Paul Dano a joué dans des films aussi réputés que Little Miss Sunshine (Dayton, Faris, 2006), There Will Be Blood (2007) de Paul Thomas Anderson et Okja (2017) de Bong Joon-ho. En 2018, il est passé à la réalisation avec le délicat Wildlife, révélé à la Semaine de la Critique.

Réalisatrice française, Julia Ducournau avait été remarquée par son court métrage Junior (2011). Son premier long, Grave, présenté à la Semaine de la Critique 2016, et qui a renouvelé le cinéma d’horreur d’auteur, a obtenu le Prix FIPRESCI. Elle a persisté dans cette voix avec Titane, Palme d’or au Festival de Cannes 2021.

Actrice et réalisatrice américaine, Brie Larson a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour Room (2015) de Lenny Abrahamson. Elle a élargi son audience avec Captain Marvel (2019), le premier film de super-héros féminin de Marvel.

Acteur français, Denis Ménochet est l’un des interprètes de François Ozon qui l’a notamment dirigé dans Peter von Kant (2022). Il a obtenu d’autres grands rôles avec Xavier Legrand (Jusqu’à la garde, 2018) et Rodrigo Sorogoyen (As bestas, 2022).

Réalisatrice britanico-zambienne, Rungano Nyoni a été remarquée par son premier long métrage, I Am Not a Witch (2018), présenté à la Quinzaine des Réalisateurs. Ce conte africain a frappé par son ton décalé et sa volonté de prise en compte d’éléments réalistes.

Écrivain et réalisateur afghan, Atiq Rahimi a reçu un accueil positif avec ses romans, dont deux ont été adaptés par lui-même au cinéma. Il s’agit de Terre et cendres (Un Certain Regard 2004) et Syngué Sabour, Pierre de patience (2012).

Réalisateur argentin, Damián Szifrón avait signé Les nouveaux sauvages, désopilante comédie en compétition au Festival de Cannes 2014. Son dernier film, Misanthrope (2023), est actuellement à l’affiche.

Coscénariste du courageux Much Loved (2015), écrit par son compagnon Nabil Ayouch, la réalisatrice marocaine Maryam Touzani est passée derrière la caméra avec Adam (2019) et Le bleu du caftan (2022), deux longs métrages présentés à Un Certain Regard.