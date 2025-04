Cannes 2025 : Julia Ducournau en compétition officielle

– Scénario : Julia Ducournau

– Distributeur : Diaphana Distribution

– Principaux acteurs : Tahar Rahim, Golshifteh Farahani, Melissa Boros, Emma Mackey, Finnegan Oldfield, Louai El Amrousy

Julia Ducournau à Cannes :

2016 : Grave, Semaine de la Critique : Prix FIPRESCI

2021 : Titane, Palme d’or

© 2025 Diaphana Distribution. Tous droits réservés.

Après sa Palme d’or pour Titane, Julia Ducournau suscite une grande attente avec son nouveau long métrage, Alpha, situé dans les années 1980, avec pour décor une ville ressemblant à New York, dans un contexte de propagation du sida. Autour de la jeune Melissa Boros sont réunis Tahar Rahim, qui a accompli un beau parcours, d’Un prophète à Monsieur Aznavour ; ainsi que Golshifteh Farahani, dont le jeu nous a toujours ravis, d’À propos d’Elly à Lire Lolita à Téhéran. Formée à la Fémis et à l’université Columbia de New York, Julia Ducournau a été révélée par Junior, son troisième court métrage. Ce récit de l’incroyable transformation du corps d’une adolescente fait sensation à la Semaine de la Critique et obtient le prix du public. Par ailleurs scénariste pour Clément Cogitore ou Morgan Simon, Julia Ducournau devient surtout célèbre à partir de Grave, son premier long métrage, présenté à la Semaine de la Critique 2016. Empruntant les codes du film d’horreur, le film relate les déboires d’une étudiante en école vétérinaire qui pense avoir des pulsions cannibales. La réalisatrice témoigne d’un vrai sens du rythme et de l’atmosphère, jouant avec les peurs enfouies du spectateur, trouvant un juste équilibre entre le hors champ suggestif et le filmage de l’horreur à l’état brute. Elle récidive avec Titane, qui réunit Vincent Lindon et Agathe Rousselle. Variation horrifique et policière autour du retour d’un enfant disparu et d’une série de meurtres macabres, le film confirme l’univers d’étrangeté du cinéma de Julia Ducournau. Le jury de Spike Lee lui décerne la récompense suprême du Festival de Cannes 2021.

