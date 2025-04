Cannes 2025 : Les frères Dardenne en compétition officielle

Résumé : Jessica, Perla, Julie, Ariane et Naïma sont hébergées dans une maison maternelle qui les aide dans leur vie de jeune mère. Cinq adolescentes qui ont l’espoir de parvenir à une vie meilleure pour elles-mêmes et pour leur enfant.

– Scénario : Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

– Distributeur : Diaphana Distribution

– Principaux acteurs : Babette Verbeek, Elsa Houben, Janaina Halloy Fokan, Lucie Laruelle, Samia Hilmi

Luc et Jean-Pierre Dardenne à Cannes :

1996 : La Promesse, Quinzaine des Cinéastes

1999 : Rosetta, Palme d’or

2002 : Le Fils, Prix d’interprétation masculine pour Olivier Gourmet, Mention spéciale du jury œcuménique

2005 : L’Enfant, Palme d’or

2008 : Le Silence de Lorna, Prix du scénario

2011 : Le Gamin au vélo, Grand Prix du Jury

2014 : Deux jours, une nuit, Compétition officielle

2016 : La Fille inconnue, Compétition officielle

2019 : Le Jeune Ahmed, Compétition officielle

2022 : Tori et Lokita, Prix du 75e anniversaire

Quelques semaines après la disparition d’Émilie Dequenne, qu’ils avaient révélée dans Rosetta (Palme d’or et prix d’interprétation féminine en 1999), la sélection de Jean-Pierre et Luc Dardenne en compétition officielle comporte une certaine dimension émotionnelle. Nous ne faisons pas partie de ceux qui déplorent la présence systématique des deux réalisateurs dans la compétition cannoise, tant leur œuvre est cohérente, alliant dispositif singulier de mise en scène et approche humaniste. Après les méconnus Falsh (1987) et Je pense à vous (1992), les deux cinéastes belges ont percé avec La promesse (1996), interprétés par deux de leurs acteurs de prédilection, Jérémie Renier et Oliver Gourmet. Leur univers se met alors en place : des drames sociaux épurés où les protagonistes sont parfois traqués par une caméra portée, des plans-séquences imprégnés de tension, une épure stylistique (très peu de musique…). Parmi les autres interprètes qu’ils ont dirigés, ont peut citer Fabrizio Rongione, Déborah François, Cécile de France, Marion Cotillard et Adèle Haenel. Les frères Dardenne ont par ailleurs coproduit des films d’autres cinéastes dont les plus récents sont Emilia Pérez de Jacques Audiard, La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius et Julie se tait de Leonardo van Dijl. Décrocheront-ils une troisième Palme d’or avec Jeunes mères ? Le film semble dans la continuité de leur œuvre avec un récit axé sur cinq jeunes mères célibataires qui cohabitent dans un centre d’hébergement. Comme cela est le cas depuis Le jeune Ahmed, aucun acteur connu n’est au casting.

