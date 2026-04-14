Cannes 2026 : La sélection ACID

Le 14 avril 2026
La section cannoise ACID annonce la sélection de neuf films choisis parmi 650 longs métrages visionnés par treize cinéastes. Les projections se tiendront à Cannes du 13 au 22 mai.
News : L’Association du cinéma indépendant pour sa diffusion (ACID) propose depuis 1992 d’accompagner des auteurs créatifs, pour des films français et étrangers. Elle souhaite donc mettre en avant de nouveaux talents du cinéma indépendant, tout en aidant leurs films à trouver trouver une distribution en salle. Parmi les metteurs en scène qui avaient été soutenus par l’ACID, on peut citer Lucas Belvaux, Kaouther Ben Hania, Serge Bozon, Jim Cummings, Philippe Faucon, Damien Manivel, Patricia Mazuy, Ursula Meier, Pierre Schoeller, Claire Simon, Justine Triet et, l’an passé, Sophie Letourneur (L’aventura), Aurélien Vernhes-Lermusiaux (La couleuvre noire) Anton Balekdjian, Léo Couture et Mattéo Eustachon (Laurent dans le vent) ou encore Sepideh Farsi (Put Your Soul on Your Hand and Walk).
La sélection 2026 a été opérée par Valérie Bert, Anne Colson, Sylvain George, Martin Jauvat, Maxime Jean-Baptiste, Julien Meunier, Hélène Milano, Marion Naccache, Thomas Paulot, Philippe Petit, Déni Oumar Pitsaev, Paola Termine et Pamela Varela.
La sélection 2026
Mauvaise étoile de Lola Cambourieu et Yann Berlier (film d’ouverture)
Barça Zou de Paul Nouhet
Blaise de Jean-Paul Guigue et Dimitri Planchon
Cœur secret de Tom Fontenille (documentaire)
Dans la gueule de l’ogre de Mahsa Karampour (documentaire)
La Détention de Guillaume Massart
Living Twice, Dying Thrice de Karim Lakzadeh
Promised Spaces de Ivan Marković
Virages de Céline Carridroit et Aline Suter
PLUS D’INFORMATIONS SUR CES LONGS MÉTRAGES
Galerie photos
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