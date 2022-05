Cannes Classics 2022 : la sélection annoncée

News : Après un hommage à Jean Eustache en ouverture, Cannes Classics alternera présentations de longs métrages restaurés et de documentaires sur des personnalités du cinéma. Seront notamment à l’honneur Gérard Philipe, Patrick Dewaere, Glauber Rocha, Orson Welles et Julien Duvivier.

La Maman et la putain de Jean Eustache © Bernard Prim

Ouverture

La Maman et la putain (The Mother and the Whore)

Jean Eustache

1972, 3h40, France

En présence de Françoise Lebrun, Jean-Pierre Léaud et Boris Eustache

L’Inde à l’honneur

Pratidwandi (L’Adversaire / The Adversary)

de Satyajit Ray

1970, 1h49, Inde

Les 70 ans de Singin’ in the Rain

Singin’ in the Rain (Chantons sous la pluie)

Gene Kelly et Stanley Donen

1952, 1h43, États-Unis

Restaurations en avant-première

Sciuscià

Vittorio de Sica

1946, 1h33, Italie

Thamp (The Circus Tent)

Aravindan Govindan

1978, 2h09, Inde

Le Procès (The Trial)

Orson Welles

1962, 2h, France/Allemagne/Italie

Si j’étais un espion (If I Were a Spy…)

Bertrand Blier

1967, 1h34, France

Poil de carotte

Julien Duvivier

1932, 1h31, France

The Last Waltz (La Dernière valse)

Martin Scorsese

1978, 1h57, États-Unis

Itim (Les Rites de mai)

Mike De Leon

1976, 1h45, Philippines

Deus e o Diabo na Terra do Sol (Le Dieu noir et le diable blond)

Glauber Rocha

1964, 2h, Brésil

Sedmikrásky (Les Petites marguerites / Daisies)

Vera Chytilová

1966, 1h14, République tchèque

Viva la muerte

Fernando Arrabal

1971, 1h30, France/Tunisie

Documentaires

Joanne Woodward et Paul Newman par Ethan Hawke

The Last Movie Stars

Ethan Hawke, épisodes 3 et 4

1h47, États-Unis

En présence d’Ethan Hawke et Clea Newman Soderlund

Romy femme libre (Romy, A Free Woman)

de Lucie Cariès et Clémentine Déroudille, réalisé par Lucie Cariès

1h31, France

En présence de Lucie Cariès et Clémentine Déroudille

Jane Campion, la femme cinéma (Jane Campion, Cinema Woman)

Julie Bertuccelli

1h38, France

En présence de Julie Bertuccelli

Gérard Philipe, le dernier hiver du Cid

Patrick Jeudy

1h06, France

En présence de Patrick Jeudy, Jérôme Garcin et Anne-Marie Philipe

Patrick Dewaere, mon héros (Patrick Dewaere, My Hero)

Alexandre Moix

1h30, France

En présence d’Alexandre Moix et Lola Dewaere

Hommage d’une fille à son père

Fatou Cissé

1h11, Mali

En présence de Fatou Cissé et Souleymane Cissé

L’Ombre de Goya par Jean-Claude Carrière

José Luis Lopez-Linares

1h30, France/Espagne/Portugal

En présence de José Luis Lopez Linares

Tres en la deriva del acto creativo (Three in the Drift of the Creative Act)

Fernando Solanas

1h36, Argentine

En présence de Victoria et Juan Solanas, et Gaspar Noé

Official Film of the Olympic Games Tokyo 2020 Side A

Le film officiel des Jeux Olympiques

Naomi Kawase

1h59

En présence de Naomi Kawase

Visions of Eight

Miloš Forman, Youri Ozerov, Claude Lelouch, Mai Zetterling, Michael Pfleghar, Kon Ichikawa, Arthur Penn, John Schlesinger

1973, 1h49, Allemagne / États-Unis

En présence de Claude Lelouch

