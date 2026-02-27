Chapatanka T.2 : Une petite ville sans esprits – Jocelyn Joret, B-Gnet - la chronique BD

B-Gnet rédige le scénario de ce deuxième tome, toujours dessiné par Jocelyn Joret. Drac s’occupe de mettre en couleurs ce nouvel opus, aussi absurde que le premier, avec une bascule complète dans le fantastique fantasque !

Résumé : Ce deuxième tome revient à Chapatanka, petite ville presque sans histoire, où les esprits se promènent de jour comme de nuit, semant le chaos dans les rues. Ce qui embête considérablement la shérif Maddie Edwards, qui aimerait bien recevoir des appels pour qu’on prenne de ses nouvelles plutôt que pour entendre des plaintes continuelles sur ces revenants pas forcément très malins.

Critique : Maddie Edwards se retrouve confrontée à des fantômes pinailleurs ou enquiquinants, qui n’en ont jamais assez de réclamer de l’attention. Aidée par son équipe, comptant Prat, qui a la fâcheuse tendance à se tirer dans le pied et George, toujours là où on ne l’attend pas forcément, elle va vouloir ramener le calme dans son quotidien. Car Maddie Edwards n’a pas changé, elle a toujours cette étonnante faculté à penser d’abord à elle, quelle que soit la situation environnante.

Composée de plusieurs histoires liées entre elles par cette invasion d’esprits, la BD déroule son humour absurde, parfois noir et souvent drôle.

B-Gnet apporte aussi avec ses esprits des références, allant du Soldat Ryan à la voiture Christine. On reste donc dans la lignée du premier tome et on s’amuse tout autant avec cette shérif aussi incompétente que sûr d’elle.

© Jocelyn Joret et B-Gnet / Fluide Glacial

Jocelyn Joret dessine ces personnages qui sont fréquemment dans l’action, les esprits et les vivants se côtoyant, les uns demandant aux autres de régler leur problème. Drac réalise les couleurs et donne un vert fluo transparent aux esprits, teinte classique des ectoplasmes. Les décors sont parfois remplacés par de simples aplats de couleur, permettant de se concentrer sur les actions des personnages.

Chapatanka T.2 une petite ville sans esprits est une suite dans la droite lignée du premier tome, humour, action et références cinématographiques, avec en plus cette fois-ci, une grosse dose de fantastique bien décalé.