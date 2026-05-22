De bonne foi - Marguerite Boutrolle - la chronique BD

Une étudiante se retrouve confrontée à ses contradictions. Un album riche et puissant sur la lutte des classes.

Résumé : Octobre 1979. Judith, étudiante en droit, souhaite devenir avocate. Afin de réviser tranquillement pour ses partiels universitaires, elle part s’isoler dans une maison de famille au fin fond de la Bretagne. Un braquage sanglant a lieu à quelques kilomètres de là. Les coupables présumés sont en fuite. La jeune femme doit-elle s’inquiéter ?

Marguerite Boutrolle / Dargaud

Critique : Dès le début, Marguerite Boutrolle pose décor, personnages, atmosphère et style de manière affirmée et convaincante. Découpage sec, mise en page tour à tour aérée ou serrée, dessin semi-réaliste, trait vif anguleux et arrondi, couleurs posées en aplats et contrastées : tout concourt à installer un univers cohérent, intense et évocateur des années 1970.

Marguerite Boutrolle / Dargaud

L’autrice accorde une importance particulière aux ambiances véhiculées par les décors, mais également par les personnages, leurs habits, leurs postures, leurs expressions et leurs gestes. Elle nous plonge dans les années 1970, combinant judicieusement éléments documentaires et réinterprétations, hommage et pointe d’ironie. Le dessin peut évoquer celui de Brüno, Léon Maret ou d’Hugo Pratt, mais Marguerite Boutrolle possède une touche bien à elle.

Marguerite Boutrolle / Dargaud

Le récit est mené tambour battant, tout en réservant des moments plus lents, posés et contemplatifs. Il combine ainsi observations, conversations et actions. Seul léger bémol, le lien entre les deux personnages principaux : s’il permet d’aborder la question de la lutte des classes, leur passé commun ajoute une dimension règlement de comptes qui psychologise quelque peu la situation, ce qui n’était pas forcément nécessaire. Mais cela n’atténue pas la force de cette chronique sociale qui emporte, touche et fait réfléchir.

Marguerite Boutrolle / Dargaud