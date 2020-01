Emmanuel Guibert, Catherine Meurisse et Chris Ware en lice pour le Grand Prix d’Angoulême

À l’issue d’un premier tour de vote, les auteurs et autrices de bande dessinée ont fait émerger trois figures de la bande dessinée contemporaine de grande qualité : Emmanuel Guibert, Catherine Meurisse et Chris Ware.

Le Grand Prix du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême est depuis 2014 choisi par les auteurs et autrices professionnels de bande dessinée publiés ou traduits par un éditeur français. Lors d’un premier tour, les auteurs inscrivent trois noms sans ordre de préférence pour faire émerger trois finalistes. Ils tranchent ensuite entre les finalistes lors d’un second tour pour désigner le ou la lauréat(e) du Grand Prix.

En désignant parmi les finalistes Emmanuel Guibert, Catherine Meurisse et Chris Ware, les auteurs et autrices ont fait le choix collectif de la cohérence, puisque les deux hommes figuraient déjà parmi les finalistes du Grand Prix 2019, finalement remporté par la japonaise Rumiko Takahashi. Le vote fait émerger trois figures de la bande dessinée contemporaine, deux hommes et une femmes, deux français et un américain, aux qualités indéniables à l’esthétique et au parcours différents.

Emmanuel Guibert (né en 1964) a œuvré au sein de l’Association, éditeur qui fait paraître La guerre d’Alan, récit authentique qui retrace la vie d’un soldat américain en France en 1944-1945. Il a exploré avec succès la veine de la bande dessinée documentaire en publiant Le Photographe, qui explore le parcours d’une équipe de Médecins sans Frontières dans l’Afghanistan occupée par les Soviétiques en mêlant dessins et photographies. Emmanuel Guibert est également un excellent auteur de bande dessinée enfantine, puisqu’il est l’auteur du scénario (et parfois du dessin) d’Ariol et des Sardines de l’espace.

Catherine Meurisse (née en 1980) est issue de l’univers du dessin de presse. Elle intègre en 2005 la rédaction de Charlie Hebdo. Elle participe au journal aux côtés de Charb, Riss et Luz, mais œuvre aussi au sein du Nouvel Observateur et de XXI, ainsi que dans la presse jeunesse. Comme Luz, elle échappe en 2015 à la tuerie qui décime la rédaction de Charlie Hebdo. Elle témoigne de son traumatisme et de sa manière de le surmonter par la confrontation avec l’art et le beau dans La Légèreté, qui rencontre un vif succès à sa publication en 2016. Il faut dire que Catherine Meurisse entretient un rapport étroit avec l’histoire de l’art et la littérature, comme le démontrent Mes hommes de lettres, Le pont des Arts, Moderne Olympia et son dernier livre, Delacroix (2019). L’autrice se distingue par son ton irrévérencieux, ses qualités d’aquarelliste et la force de ses récits introspectifs.

L’américain Chris Ware (né en 1967) est publié très tôt dans la revue d’avant-garde RAW de Françoise Mouly et d’Art Spiegelman. Chris Ware propose, depuis Acme Novelty, une œuvre profondément originale en brossant le portrait d’une galerie de personnages, parmi lesquels Jimmy Corrigan, dont il explore le quotidien et la psyché avec un grand sens de la minutie. Chris Ware est régulièrement encensé par la critique – il a reçu 22 Eisner Awards – pour la qualité graphique, la force narrative et la richesse des thèmes portés par son œuvre, bien servis par des livres dotés d’une fabrication impeccables. La publication de Building Stories en 2012 n’a fait que confirmer l’inventivité de l’auteur : ce livre-objet est composé d’une quinzaine d’ouvrages de format différents qui peuvent se lire dans un ordre choisi par le lecteur.

Les auteurs départageront les trois finalistes lors du second tour de vote, qui se déroulera du mercredi 15 au dimanche 20 janvier 2020. Le nom du lauréat ou de la lauréate sera dévoilé le mercredi 29 janvier 2020 vers 18 heures à l’occasion de l’ouverture officielle du Festival.