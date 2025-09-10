Festival De l’écrit à l’écran 2025 : à Montélimar du 19 au 25 septembre

News : Entre Valence et Avignon, Montélimar est connu pour ses nougats mais aussi pour les célèbres embouteillages de la N7 qui la traverse durant les années 1960. Désormais et depuis 2011, le cinéma occupe une place de choix au cœur de la vie artistique de la sous-préfecture de la Drôme qui a réuni en 2024 plus de 30 000 festivaliers. Populaire et chaleureux, le Festival De l’écrit à l’écran ne manque pas d’atouts pour attirer tant les lecteurs que les cinéphiles.

Une cinquantaine de longs-métrages sont proposés, dont une trentaine d’avant-premières souvent en présence des équipes. Parmi elles, la Palme d’or du Festival de Cannes 2025 Un simple accident de Jafar Panahi ou les prochains films de Benoît Delépine (Animal Totem), Jean-Paul Salomé (L’affaire Bojarski), Dominique Moll (Dossier 137), François Ozon (L’étranger), entre autres.

Marina Foïs et Isabelle Huppert pour La Femme la plus riche du monde Copyright Claudine Levanneur

Après avoir été présenté hors compétition à Cannes et tout récemment en ouverture du Festival du film francophone d’Angoulême, La femme la plus riche du monde, une comédie drôle et dynamique librement inspirée de la vie de Liliane Bettencourt, réalisée par Thierry de Thierry Klifa et réunissant Marina Foïs, Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, André Marcon et Raphaël Personnaz, marquera l’ouverture du festival le vendredi 19 à 20h30 au Palais des congrès. À noter que la projection sera précédée d’un set musical de Keren Ann. Le 25 septembre au soir, un set musical de Matteo Falkone, Bilal Al Aswad et Abd Al Malik suivi du film d’Abd Al Malik Furcy, né libre, adapté de L’affaire de l’esclave Furcy de Mohammed Aïssaoui, clôturera ces sept jours de festivités.

Abd Al Malik, Vincent Macaigne et Makita Samba pour Furcy, né libre Copyright Claudine Levanneur

Le prix du public, le prix de la presse et le prix du jury jeunes devront départager les six films en compétition dans la catégorie cinéma et littérature :

Lumière pâle sur les collines (d’après le roman éponyme de Kazuo Ishiguro) de Kei Ishikawa

L’Inconnu de la Grande Arche (adapté du livre La grande Arche) de Stéphane Demoustier

La condition (adapté du livre amour de Léonore de Récondo) de Jérôme Bonnell

Dîtes-lui que je l’aime (adapté du livre éponyme de Clémentine Autain) de Romane Bohringer

La disparition de Josef Mengele (adapté du livre éponyme d’Olivier Guez) de Kirill Serebrennikov

À pied d’œuvre (adapté du livre éponyme de Franck Courtès) de Valérie Donzelli

Romane Bohringer et Eva Yelmani pour Dîtes lui que je l’aime Copyright Claudine Levanneur

Les rencontres, lectures, master class avec les auteurs, les témoins de notre temps et les équipes de films restent des moments particulièrement prisés des festivaliers. Cette année, il sera possible d’échanger avec des invités prestigieux. Côté cinéma, on peut citer Romane Bohringer, Virginie Efira, Olivier Guez, Hafsia Herzi, Raphaël Personnaz, François Ozon ; tandis que l’auteur Mohamed Aïssaoui, la médecin et femme politique Agnès Buzyn, la journaliste Maryse Burgot, l’auteur Nicolas Pagnol, le journaliste et historien Thomas Snégaroff, l’auteure Emmanuelle Walter et bien d’autres se livreront au jeu des questions-réponses avec le public.

La 14e édition du Festival rendra également hommage à l’actrice belge Émilie Dequenne, décédée en avril dernier.

Enfin, le village du Festival constitue le cœur battant de la manifestation. C’est le lieu idéal pour se détendre entre deux séances, échanger entre amis autour d’un verre ou d’un plat et écouter de la musique.

Nul doute que cette année encore, chacun trouvera de quoi nourrir sa passion des arts et des lettres.