Freinet. L’éducation en liberté - Sophie Tardy-Joubert, Aleksi Cavaillez - la chronique BD

Résumé : Il y a un siècle, un jeune instituteur revenu de la Grande Guerre souhaite modifier en profondeur la société, et sent qu’il faut commencer par les jeunes générations dont il s’occupe. Il tente alors une nouvelle approche de l’éducation, qui deviendra la méthode Freinet...

Critique : L’éducation est un sujet passionnant et fondamental, qui ne doit jamais cesser d’être interrogé : c’est là tout le travail et l’héritage laissé par Célestin et Elise Freinet, deux avant-gardistes qui ont insufflé un vent de nouveauté à une société de l’après Première Guerre mondiale qui en avait bien besoin. Sans être totalement intégrée aujourd’hui aux directives de l’Éducation nationale, on ne peut nier que leurs tentatives, leurs théories et leurs applications ont un écho véritable, pas seulement à l’école, mais aussi dans la société. En défendant l’insertion de la question écologique dans l’éducation, en prônant la coopération, les Freinet ont considérablement pesé – mais peut-être pas encore suffisamment – sur les problématiques d’éducation actuelle. Ce document biographique provient d’une professeure des écoles qui se bat chaque jour pour donner un enseignement mais aussi motiver, valoriser un public qui a longtemps été mis de côté. Mais il s’agit d’abord de dresser le portrait de ces éducateurs, et non de mettre en scène leurs théories.

© Delcourt / Cavaillez

Que ceux qui s’attendent aux couleurs, présentes dans les premières pages, soient prévenus : cette biographie qui s’intéresse à une époque où tout est reproduit en noir et blanc impose au dessinateur de travailler sur les nuances de gris, représentées comme une craie qui dérape sur un tableau noir, comme si on voyait l’artiste à l’ouvrage. Cette chromie, qui projette le retour en arrière, n’est en aucun cas rébarbative. Au contraire, elle donne un cachet un peu désuet mais efficace à l’album où la narratrice côtoie les dialogues imaginés ou retranscris d’Élise et Célestin Freinet, les remarques des inspecteurs ou les hourras des élèves.

© Delcourt / Cavaillez

Quand le roman graphique sert une cause aussi noble qu’une souple et douce biographie d’un couple ayant cherché avant tout le bonheur et l’intelligence de leurs élèves, il faut le montrer du doigt, puis courir le lire.