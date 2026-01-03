Gueule de cuir T.3. Le roi des ombres – Pierre Pevel, Créty - la chronique BD

Pierre Pevel écrit le scénario de cette BD qui conclut la trilogie. Créty dessine cette histoire sombre et crépusculaire tandis que Jérôme Maffre en assure les couleurs.

Résumé : Ce troisième album se déroule en 1634, au cœur de Paris où chaque nuit, un brouillard rouge apparaît, se répand et disparaît au petit matin... Gueule de cuir, l’un des membres du zodiaque du Diable, s’interroge sur les événements et travaille avec le cardinal de Richelieu pour trouver la cause de cette brume du diable...

Critique : Pierre Pevel nous ramène à l’époque de Richelieu avec ce récit au fantastique assumé. Surnaturel, complots, actions sont de mise pour ce dernier tome de la série. L’intrigue se complique sous nos yeux et l’on se demande bien ce qui se passe, on anticipe un peu le responsable de cette brume, mais la chute de l’histoire reste surprenante.

Les membres de ce zodiaque du diable ne sont pas au bout de leurs peines et bien que diabolique, chacun n’œuvre pas forcément pour les forces du mal.

Un cahier final, écrit par la petite Lisa, et décoré par des recherches graphiques sur la série, nous permet de terminer en beauté cette trilogie.

© Pierre Pevel, Créty / Drakoo

Créty dessine avec talent ces personnages parfois humains, parfois beaucoup moins. De même que cette brume rouge qui se répand en fera trembler plus d’un, les gueules cassées des individus qui peuplent cette BD nous maintiennent dans l’histoire. Les visages tour à tour mystérieux, horrifiques, angéliques, intrigants s’enchaînent. Mais à côté de cela, Créty sait aussi donner au cardinal de Richelieu son visage historique, on l’identifie presque avant de connaître son nom !

Les décors baroques de ce Paris du dix-septième siècle, ces murs de pierre, ces cathédrales qui se dressent vers le ciel, ces toits sombres, nous plongent dans une ambiance sinistre. Une atmosphère qui colle très bien au scénario imaginé par Pierre Pevel. Les traits détaillés, les plis des vêtements, la texture des murs, la terre boueuse, tout pèse et tend encore plus à alourdir personnages et décors, les ancrant pesamment dans cette réalité ancienne écrasée par le mal qui rôde.

Les couleurs de Jérôme Maffre accentuent encore la noirceur du récit. Du rouge de ce brouillard mystérieux, jusqu’aux orangés des torches et bougies qui éclairent les protagonistes la nuit, ces couleurs chaudes contrastent avec le ciel bleu froid qui n’est pas plus rassurant.

Le roi des ombres conclut en beauté la trilogie Gueule de cuir avec une chute sinistre dont aucun personnage ne sort indemne.