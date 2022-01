Hammerdam . T.2 - Enrique Fernandez - la chronique BD

Résumé : Le tome 1 d’Hammerdam nous avait laissé en suspens avec une Mélina en mauvaise posture. Le tome 2 reprend exactement à la suite et, sitôt la situation de crise passée, le groupe reprend son aventure, toujours talonné par le méchant boulanger.

Comme prévu, ce second tome apporte des réponses aux mystères et conclut la série. Là où le premier opus avait mis un peu de temps à démarrer, avec une large part consacrée à la présentation des nombreux protagonistes, ce volume est entièrement dédié à l’aventure et à l’action !

On y suit la progression de Mélina et ses amis vers une destination qui leur est inconnue, et qui sont confrontés à de nombreuses épreuves et toutes sortes de dangers… C’est l’occasion pour chaque personnage de faire face à ses faiblesses, ses peurs, voire ses regrets, et ainsi répondre à l’adage du marteau qui veut que quiconque entame son aventure voit sa vie changer à jamais.

L’auteur en profite ainsi pour disséminer dans son récit différentes morales et valeurs telles qu’"accepter chacun comme il est", l’importance de la famille…

Enrique Fernandez / Ankama

Il n’y a pas de grande surprise dans ce tome 2 d’Hammerdam, qui conserve les forces et les faiblesses déjà décelées dans le tome 1. Le dessin d’Enrique Fernandez est toujours un régal pour les yeux, surtout au niveau des couleurs, plus vives que jamais ! En revanche, on regrettera à nouveau des transitions entre les scènes très abruptes, qui font qu’on ne comprend pas toujours du premier coup le déroulé du scénario.

Au final, bien que l’histoire apparaît somme toute classique une fois la dernière page refermée, l’originalité des multiples personnages fait toute la saveur d’Hammerdam et vaut largement le détour ! Ce tome 2 confirme ainsi la bonne surprise décelée à l’issue du premier opus.

Il est possible que les amateurs de l’œuvre d’Enrique Fernandez habitués à des récits plus aboutis ou plus sombres ne trouvent pas totalement leur compte dans ce diptyque. En revanche, le succès semble garanti auprès d’un jeune public et Hammerdam s’avérerait parfaitement taillé pour une histoire à lire ou raconter avant de se coucher.

Enrique Fernandez / Ankama