Krimi – Thibault Vermot, Alex W.Inker – la chronique BD

Résumé : Un soir, dans les rues vivantes et tumultueuses du Berlin de 1930, le cinéaste Fritz Lang est interpellé par l’insepcteur Lohmann, un homme rondouillard aux traits rudes et au verbe haut. Lang ne garde pas un bon souvenir de Lohmann, qui avait mené l’enquête au moment de la mort de son épouse quelques années plus tôt. Mais cette fois, l’inspecteur propose à Lang de réaliser un film qui s’inspirerait de l’enquête qu’il mène sur le « vampire de Düsseldorf », un tueur en série qui tue et mutile atrocement femmes et enfants. D’abord réticent, Lang se laisse finalement convaincre par Lohmann, qui l’entraîne dans son enquête et l’emmène dans les bas-fonds de Berlin.

Critique : Après l’excellent Colorado Train (prix coup de cœur au festival Quai des Bulles 2024), le romancier Thibault Vermot et Alex W. Inker livrent une nouvelle pépite en hommage à l’œuvre du cinéaste allemand Fritz Lang, mondialement connu pour Metropolis et M le Maudit. Bien plus original qu’une traditionnelle biographie du réalisateur, Krimi est un pur récit de fiction qui met en scène la genèse imaginaire de M le Maudit, ce film consacré au « vampire de Düsseldorf » Peter Kürten, qui a terrorisé et fasciné l’Allemagne en 1929-1930. L’album offre un portrait très documenté de Fritz Lang, cinéaste à l’ambition démesurée qui croit au pouvoir de son art, et personnage ambigu sur lequel plane l’ombre de la mort de son épouse.

De façon très intelligente, l’album dresse implicitement un parallèle entre cette affaire de la République de Weimar finissante et la montée du parti nazi. Il questionne également, de façon plus frontale, le pouvoir de l’art et du cinéma : si Lohmann veut que Lang fasse un film sur ce tueur en série, c’est pour « éduquer les masses » sur les dangers de la société et offrir une forme de catharsis.

Alex W. Inker reprend l’esthétique du cinéma de Lang avec un dessin au fusain charbonneux qui rappelle les pellicules de film, des lettres gothiques en allemand – non traduites si ce n’est à la fin du livre pour favoriser l’immersion –, les décors urbains et la mise en scène des bas-fonds. On sent qu’Inker s’est imprégné de l’esthétique de cette époque, en particulier celle du courant artistique de la Nouvelle objectivité allemande, qui représente les marges et la ville, ainsi que de l’architecture moderne. Il en ressort un graphisme éblouissant, parfaitement mis en valeur par une fabrication impeccable.

Album d’une grande force narrative et graphique, Krimi témoigne des liens étroits entre cinéma et bande dessinée pour offrir un portrait saisissant de Fritz Lang dans une fiction menée de main de maître. Un titre qui démontre une nouvelle fois l’étendue du talent d’Alex W. Inker.